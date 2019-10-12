Gıda teröristi Gurme Gıda! Vatandaşa dana eti yerine domuz eti yedirdiler…

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürün satan gıda teröristlerini tek tek ifşa etti. Sucuk, kavurma, et döner, tavuk döner, sosis, salam, kıyma ürünlerinde at eti, kanatlı hayvan eti ve domuz etine rastlanıldığı bildirildi. Kendilerini "Sağlıklı ve güvenilir ürünler üretmek için kalite, hijyen ve yasa kurallarını titizlikle yerine getirmenin gerekliliğine inanan ve bunu ilke edinen bir kuruluşuz." Diye tanımlayan Gurme Gıda vatandaşa domuz eti yediren firmaların başında geldi. İşte vatandaşa dana eti diye domuz eti yediren o firmalar...

12.10.2019 19:53 - Son Güncelleme: 12.10.2019 19:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





