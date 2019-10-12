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Gıda teröristi Gurme Gıda! Vatandaşa dana eti yerine domuz eti yedirdiler…

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürün satan gıda teröristlerini tek tek ifşa etti. Sucuk, kavurma, et döner, tavuk döner, sosis, salam, kıyma ürünlerinde at eti, kanatlı hayvan eti ve domuz etine rastlanıldığı bildirildi. Kendilerini "Sağlıklı ve güvenilir ürünler üretmek için kalite, hijyen ve yasa kurallarını titizlikle yerine getirmenin gerekliliğine inanan ve bunu ilke edinen bir kuruluşuz." Diye tanımlayan Gurme Gıda vatandaşa domuz eti yediren firmaların başında geldi. İşte vatandaşa dana eti diye domuz eti yediren o firmalar...

12.10.2019 19:53 - Son Güncelleme: 12.10.2019 19:59
Gıda teröristi Gurme gıda! Vatandaşa dana eti yerine domuz eti yedirdiler…

Kendilerini "Sağlıklı ve güvenilir ürünler üretmek için kalite, hijyen ve yasa kurallarını titizlikle yerine getirmenin gerekliliğine inanan ve bunu ilke edinen bir kuruluşuz." Diye tanımyalan Gurme gıda vatandaşa domuz eti yediren firmaların başında geldi.

Gıda teröristi Gurme gıda! Vatandaşa dana eti yerine domuz eti yedirdiler…

Gurme Gıda isimli markanın ürünlerinde de domuz eti tespiti yapıldığı duyuruldu.

Gıda teröristi Gurme gıda! Vatandaşa dana eti yerine domuz eti yedirdiler…

Gurme Gıda isimli markanın Kangal Fermante Sucuk ürününde domuz eti tespiti yapıldı.

Gıda teröristi Gurme gıda! Vatandaşa dana eti yerine domuz eti yedirdiler…

GURME GIDA SAHİBİ KİMDİR?
Gurme Gida San. Tic. Ltd. Şti.'nin sahibi İlko Köse'dir.

GURME SUCUK NEREDE ÜRETİLİYOR?
Gurme Gıda'nın fabrikası Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunmaktadır. Firmanın İstanbul Genel Müdürlüğü Bayrampaşa'da yer alırken bir de Antalya Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır.

Gıda teröristi Gurme gıda! Vatandaşa dana eti yerine domuz eti yedirdiler…

İşte vatandaşa domuz eti yediren diğer firmalar…

Almila Cafe - Meral isimli markanın köfte harçlarında domuz eti tespit edildi.

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