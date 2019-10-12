At eti ve tek tırnaklı eti kullanan firmalar hangileri? İşte at eti kullanan firmaların tek tek listesi
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan listede taklit ve tağşiş ürün satanları tek tek ifşa edildi. Açıklanan listeyle birlikte vatandaşlar at eti kullanan firmaların listesini araştırmaya başladı. 618 firmanın 1211 parti üründe taklit veya tağşiş yapıldığı tespit edildi. Et ürünlerinde hizmet veren birçok firmanın at eti ve tek tırnaklı hayvan eti kullandığı tespit edildi. İşte at eti kullanan firmalar listesi...
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan listenin ardından at eti kullanan firmalar listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. At eti ve tek tırnaklı kullanan firmalar tek tek ifşa edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan listede, vatandaşlara at eti ve tek tırnaklı hayvan eti yedirdiği tespit edilen firmalar kamuoyuna duyuruldu. Peki at eti kullanan firmalar hangileri? Sahtecilik yapılan ürünün, 130'u İstanbul'da, 73'ü Ankara'da, 123'ü İzmir'de, 101'i Adana'da, 56'sı Diyarbakır'da ve 65'i Bursa'da bulundu. İşte at eti kullanan firmalar...