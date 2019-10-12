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At eti ve tek tırnaklı eti kullanan firmalar hangileri? İşte at eti kullanan firmaların tek tek listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan listede taklit ve tağşiş ürün satanları tek tek ifşa edildi. Açıklanan listeyle birlikte vatandaşlar at eti kullanan firmaların listesini araştırmaya başladı. 618 firmanın 1211 parti üründe taklit veya tağşiş yapıldığı tespit edildi. Et ürünlerinde hizmet veren birçok firmanın at eti ve tek tırnaklı hayvan eti kullandığı tespit edildi. İşte at eti kullanan firmalar listesi...

12.10.2019 20:26 - Son Güncelleme: 12.10.2019 21:03
At eti ve tek tırnaklı eti kullanan firmalar hangileri? İşte at eti kullanan firmalar tek tek listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan listenin ardından at eti kullanan firmalar listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. At eti ve tek tırnaklı kullanan firmalar tek tek ifşa edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan listede, vatandaşlara at eti ve tek tırnaklı hayvan eti yedirdiği tespit edilen firmalar kamuoyuna duyuruldu. Peki at eti kullanan firmalar hangileri? Sahtecilik yapılan ürünün, 130'u İstanbul'da, 73'ü Ankara'da, 123'ü İzmir'de, 101'i Adana'da, 56'sı Diyarbakır'da ve 65'i Bursa'da bulundu. İşte at eti kullanan firmalar...

At eti ve tek tırnaklı eti kullanan firmalar hangileri? İşte at eti kullanan firmalar tek tek listesi

Arslanbey Et ve Et Mamulleri/ Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ

At eti ve tek tırnaklı eti kullanan firmalar hangileri? İşte at eti kullanan firmalar tek tek listesi

Kanbal Et ve Et Ürünleri/ Tarsus/MERSİN

At eti ve tek tırnaklı eti kullanan firmalar hangileri? İşte at eti kullanan firmalar tek tek listesi

Harun Market - Nubar NARMANOĞLU/ Velibaba Mahallesi Aydos Caddesi No:21 Pendik/İSTANBUL

At eti ve tek tırnaklı eti kullanan firmalar hangileri? İşte at eti kullanan firmalar tek tek listesi

Yüksel Et Market - Hasan TEK/ Atatürk Mahallesi 30196 Sokak No:1/B Mezitli/MERSİN

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