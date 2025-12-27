Galatasaray'a Madrid'den çifte star!

YUNUS AKGÜN'ÜN TRANSFER ÖNCESİ HAYALİ Galatasaray'da bu sezonun ilk yarısına damga vuran isimlerden birisi de Yunus Akgün oldu.



Varlığıyla tabelada etki gösteren yokluğunda fazlasıyla aranan Galatasaray'ın evladı, doğup büyüdüğü kulüpte bir hayalini gerçekleştirmek istiyor. O da kaptanlık.



25 yaşında olan ve 2029'a kadar mukavelesi bulunan Yunus, Avrupa'ya sağlam bir transfer yapmadan önce sarı kırmızılı takımda liderlik yapmayı çok istiyor. Akgün'ün yeni sözleşme yapılma sürecinde "İmzaya gerek yok ben söz verdim yeterli" demesi ve sözünde durması her anlamda takdir görüyor.



Geçen sezon Sporting Lizbon, Benfica ve Borussia Dortmund'un yakından takip ettiği bu sezon da Avrupa'dan yeni kulüplerin izlemeye aldığı Yunus şu anda sarı kırmızılı kulüpte mutlu.



Bu sezon 19 maçta 5 gol ve 6 asistlik katkı veren Yunus, yeniden Avrupa'ya gitmek istiyor ancak şartların oluşması ve iyi bir teklif gelmesi durumunda. Galatasaray'a da ciddi anlamda para kazandırmak istediği bilinen Akgün için Şampiyonlar Ligi kulvarı da önemli bir vitrin oluşturuyor.

MADRID'DEN ÇİFTE YILDIZ Takıma katacağı isimler için de çalışmalar yapan Galatasaray, gözünü İspanya'ya çevirdi. Bu doğrultuda Atletico Madrid ve Real Madrid'in yıldızları için temaslar başladı.