Galatasaray'a Madrid'den çifte star!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir konuma gelmek isteyen Aslan, devre arasında da kesenin ağzını açacak. Sarı kırmızılılar, La Liga'dan 2 dünya yıldızını gündemine aldı. İşte detaylar...
Süper Lig'in ilk yarısını Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider tamamlayan Galatasaray gözünü transfere çevirdi.
Sarı kırmızılıları ocak ayında yoğun bir gündem bekliyor.
ICARDI İÇİN SÖZLEŞME KARARI
Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı lider olarak tamamlayan Galatasaray'da takımın en golcü oyuncusu Mauro Icardi oldu.
Süper Lig'de 18 takımın mücadele ettiği 2025-2026 sezonunun 17. haftalık ilk yarısı sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıda bulduğu 39 golle ligin en golcü iki takımından biri oldu. Galatasaray'da sezonun ilk 17 maçında forma giyen 26 futbolcunun 11'i fileleri havalandırmayı başardı.
Uzun bir sakatlık sürecinden çıkan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, ligin ilk yarısında attığı 9 golle takımı adına en fazla fileleri havalandıran oyuncu ünvanını aldı.
Icardi'yi altışar golle Victor Osimhen ile Leroy Sane takip etti. Barış Alper Yılmaz 4, Yunus Akgün ve Eren Elmalı üçer, Gabriel Sara ve İlkay Gündoğan ikişer, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez birer kez fileleri havalandırdı.
Galatasaray'ın bir golünü ise 2. haftadaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük mücadelesinde Fatih Kurucuk kendi kalesine attı.
Mauro Icardi, Süper Lig'de süre aldığı her 79 dakikada 1 kez fileleri havalandırdı.
Geçen sezon ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve yaklaşık 1 yıl sahalardan uzak kalan Icardi, bu sezon 16 maçta sadece 710 dakika sahada kaldı. 32 yaşındaki santrfor, ortalama 79 dakikada 1 gol atma başarısı gösterdi.
Ligde 12 mücadelede 851 dakika sahada kalarak 6 kez fileleri havalandıran Victor Osimhen, 142 dakikada bir bunu başarırken 11 maçta 734 dakika süre alarak 3 gol atan Eren Elmalı ise 245 dakikada 1 gol buldu.
Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu kırdı.
Galatasaray'daki dördüncü sezonunu geçiren yıldız santrfor, çıktığı 110 resmi müsabakada 70 kez gol sevinci yaşadı. Icardi, Süper Lig'de ise 81 maçta 60 kez fileleri havalandırdı.
Icardi, sarı-kırmızılı takımın unutulmaz Rumen futbolcusu Gheorghe Hagi'yi geçerek kulüp tarihinin lig maçlarında en çok gol atan yabancı oyuncusu ünvanını aldı.
Icardi, resmi maçlarda 3 gol daha atması durumunda ise kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olacak.
Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi'ye düşük bir ücretten yeni sözleşme önerecek.
TORREIRA'YA İZİN YOK
Galatasaray'da ismi her transfer döneminde Arjantin ekibi Boca Juniors ile anılan Lucas Torreira ile ilgili karar verildi.
Sarı-Kırmızılılar'ın 29 yaşındaki dinamosunun yuvada kalacağı öğrenildi.
İspanyol ve Arjantin basınında yer alan haberlere göre Boca Juniors, Uruguaylı futbolcu için 12 milyon dolarlık bir teklifi gündemine aldı. Ancak sarı-kırmızılı yönetimin, Torreira'yı herhangi bir bedel karşılığında satmayı düşünmediği belirtildi. Bu kararın oyuncunun menajerine de iletildiği ifade edildi.
Daha önce de Boca Juniors ile adı geçen Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla 23 resmi maçta görev aldı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
KUTUCU İÇİN RAKAM BELLİ OLDU
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, son günlerde adı transfer iddialarıyla anılan Ahmed Kutucu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Kavukcu, genç futbolcunun performansından memnun olduklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Ahmed Kutucu'nun son dönem performansından mutluyuz. Onu aldığımız rakam (6 milyon euro) belli. Çok sayıda teklif geliyor ama 6 milyon euroya ancak verebiliriz."
Bu açıklamayla birlikte Galatasaray yönetiminin, Ahmed Kutucu'yu kolay kolay elden çıkarmayı düşünmediği netlik kazandı.
Sarı-kırmızılılar, oyuncunun hem mevcut katkısından hem de potansiyelinden memnun olurken, yalnızca beklentileri karşılayan bir teklif gelmesi halinde transfere onay vermeyi planlıyor.
YUNUS AKGÜN'ÜN TRANSFER ÖNCESİ HAYALİ
Galatasaray'da bu sezonun ilk yarısına damga vuran isimlerden birisi de Yunus Akgün oldu.
Varlığıyla tabelada etki gösteren yokluğunda fazlasıyla aranan Galatasaray'ın evladı, doğup büyüdüğü kulüpte bir hayalini gerçekleştirmek istiyor. O da kaptanlık.
25 yaşında olan ve 2029'a kadar mukavelesi bulunan Yunus, Avrupa'ya sağlam bir transfer yapmadan önce sarı kırmızılı takımda liderlik yapmayı çok istiyor. Akgün'ün yeni sözleşme yapılma sürecinde "İmzaya gerek yok ben söz verdim yeterli" demesi ve sözünde durması her anlamda takdir görüyor.
Geçen sezon Sporting Lizbon, Benfica ve Borussia Dortmund'un yakından takip ettiği bu sezon da Avrupa'dan yeni kulüplerin izlemeye aldığı Yunus şu anda sarı kırmızılı kulüpte mutlu.
Bu sezon 19 maçta 5 gol ve 6 asistlik katkı veren Yunus, yeniden Avrupa'ya gitmek istiyor ancak şartların oluşması ve iyi bir teklif gelmesi durumunda. Galatasaray'a da ciddi anlamda para kazandırmak istediği bilinen Akgün için Şampiyonlar Ligi kulvarı da önemli bir vitrin oluşturuyor.
MADRID'DEN ÇİFTE YILDIZ
Takıma katacağı isimler için de çalışmalar yapan Galatasaray, gözünü İspanya'ya çevirdi.
Bu doğrultuda Atletico Madrid ve Real Madrid'in yıldızları için temaslar başladı.
RUDIGER'E AYRILIK ONAYI
Son dönemde adı Galatasaray ile anılan yıldız futbolcu hakkında Real Madrid'den dikkat çekici bir karar geldi.
Fichajes'in haberine göre, İspanyol devi sözleşmesinin son yılına giren Antonio Rüdiger ile yaz transfer döneminde yollarını ayırm kararı aldı.
Bu ayrılık kararının kulübün uzun vadeli stratejisinin bir parçası olduğu ifade edilirken, Real Madrid yönetiminin savunma hattında gençleşmeye gitmeyi hedeflediği belirtildi.
32 yaşındaki Alman stoper için Avrupa'dan talipler bulunduğu öne sürülürken, Rüdiger'in Suudi Arabistan'dan gelen yüksek maaşlı tekliflere de olumlu yaklaştığı kaydedildi.
Rüdiger, 2025/26 sezonunda Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 12 karşılaşmada görev alırken, gol veya asist üretemedi.
GRIEZMANN İÇİN YAKIN TAKİP
Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları sürerken Antoine Griezmann'a olan ilgi dikkat çekiyor. 34 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcunun Atletico Madrid'deki geleceği takip ediliyor.
Galatasaray yönetimi, Fransız yıldızın ayrılma kararı alması halinde hemen harekete geçecek.
Atletico Madrid'le sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek olan Griezmann'a resmi teklif yapılması planlar arasında duruyor.
Bu sezon İspanyol kulübünde 25 maçta 9 gol atan ve 1 asist yapan deneyimli futbolcunun ocak ayında geleceğiyle karar vereceği belirtildi.
Atletico Madrid'deki kadro yapılanmasına göre Antoine Griezmann'la ilgili adımlar atılacak.