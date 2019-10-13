Bakanlık hileli et ürünleri satan restoranları tek tek ifşa etti! İstanbul, Ankara, İzmir'de bu kebapçılara gidenler dikkat
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı taklit ve hileli ürünler listesini açıkladı! Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunuldu. İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Şanlıurfa başta olmak üzere Bakanlık tarafından yapılan incelemeler sonucu et ve et ürünleri satan yerler, restoranlar, kebapçılar mercek altına alındı. Ortaya çıkan sonuçlarda ürünlere at eti, domuz eti, tek tırnaklı eti, sakatat vb. şeylerin karıştırıldığı saptandı. İşte insan sağlığını tehdit eden, hileli et ve et ürünleri satan o firmalar ve restoranlar..
13.10.2019 00:35
- Son Güncelleme: 13.10.2019 01:05
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