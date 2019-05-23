Milyonlarca SGK SSK ve Bağkur emeklisi için müjdeli haber ardı ardına gelmeye devam ediyor. Emeklilerin yapılan iyileştirmeler ve zamlarla yüzü gülüyor. Bu anlamda SGK emekli vatandaşlarımıza net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapabiliyor. Emeklilik başvurusunu yapanlar maaşını beklerken 6 bin 62 liraya varan avans alabilirken, aylığına kavuştuktan sonra da pek çok imkandan yararlanabiliyor. SGK, bu talebe karşılık net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. SGK SSK ve Bağkur'luya 3 maaş avans 10 maaş kredi alma başvuru şartları nedir! 3 maaş avans 10 maaş kredi ödemesi kaç para?

Peki, 2019'da emeklinin avans ödemesi ne kadar olacak? Hangi emekliler avans alabilecek? Talepler hayata geçerse, tüm emekliler 3 maaş avans çekebilecek.