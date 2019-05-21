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  • Son Güncelleme: 19.07.2019 15:01

emekli olurum? Emeklilik yaşı ve şartları araştırılan konular arasında

Çalışan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de emekli olabilecekleri. Emekli olabilmek için gün sayanlar 'nın emeklilik sorgulama hizmeti ile hangi yılda ve yaşta emekli olabileceğini öğrenebiliyor. Emeklilik yaşının nasıl hesaplanacağı merak edilen konuların arasında yer alıyor.

Ne zaman kaç yaşında emekli olurum? Emeklilik yaşı ve şartları araştırılan mevzuların başlangıcında yer alıyor. Emekli olmak için birçok yöntem vardır. Fakat gene de emekli olmak isteyen kişilerin yerine getirmesi gereken şartların başlangıcında yaş ve prim günü gelmektedir. Belirli bir yaşı ve prim gününü dolduran hepimiz emekli olabilmektedir.

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