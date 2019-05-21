Ne zaman kaç yaşında emekli olurum? Emeklilik yaşı ve şartları araştırılan mevzuların başlangıcında yer alıyor. Emekli olmak için birçok yöntem vardır. Fakat gene de emekli olmak isteyen kişilerin yerine getirmesi gereken şartların başlangıcında yaş ve prim günü gelmektedir. Belirli bir yaşı ve prim gününü dolduran hepimiz emekli olabilmektedir.