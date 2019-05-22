Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 23.05.2019 09:59
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 17:05

Memur sendikaları, 3600 düzenlemesinin genişletilmesini istiyor

Milyonlarca memur ve emekli 3600 mını merak ediyor ve sürekli olarak internette arama yapıyor. Bu amaçla sizlere bilgi vermeyi amaçlıyoruz. TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvuran çok sayıda i, ek göstergelerinin yükseltilmesini istedi.

Memur sendikaları 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamuda çalışan personeli kapsamasını istiyor. Yapılacak olan düzenleme ile birlikte
öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriMemur sendikaları, 3600 ek gösterge düzenlemesinin genişletilmesini istiyor
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri