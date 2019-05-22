Memur sendikaları 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamuda çalışan personeli kapsamasını istiyor. Yapılacak olan düzenleme ile birlikte
öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor.
Memur sendikaları 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamuda çalışan personeli kapsamasını istiyor. Yapılacak olan düzenleme ile birlikte
öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.