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Emekliye bayram ikramiyesi | Emeklinin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

12.5 milyon kişi bu yılın ilk bayram ikramiyesine kavuşuyor. Gözler SGK'nın açıklayacağı tarihte. Emekliler biner lira, dul ve yetimler hisseleri oranında ikramiye alacak. Peki, milyonlarca emekli bayram ikramiyeleri hangi tarihte alacak? Bayram ikramiyesinden kimler yararlanacak? İki aylık birden alanların bayram ikramiyeleri nasıl yatırılacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

22.05.2019 07:51 - Son Güncelleme: 22.05.2019 07:51
Emekliye bayram ikramiyesi | Emeklinin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emeklilerin heyecanla beklediği ikramiye tarihi geldi, çattı. Emekliler, bu yılın ilk ödemesi için gün saymaya başladı.

Emekliye bayram ikramiyesi | Emeklinin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'da kutlanıyor. 3 Haziran, arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor.

Emekliye bayram ikramiyesi | Emeklinin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bu nedenle Ramazan Bayramı ikramiyesinin 27-31 Mayıs arasında yatırılması bekleniyor. Gözler tam tarih için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) çevrilmiş durumda.

Emekliye bayram ikramiyesi | Emeklinin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

SGK, bu hafta, ödemelerin hesaplara yatırılacağı günü duyuracak. Emeklilere biner lira ödeme yapılırken, ölüm aylığı alanlara ise hisseleri oranında hesaplanan tutar verilecek.

Emekliye bayram ikramiyesi | Emeklinin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Yani eşin hisse oranı yüzde 50, çocuğun yüzde 25 ise eş 500, çocuk 250 lira ikramiye alacak.

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