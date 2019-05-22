Emekliye bayram ikramiyesi | Emeklinin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
12.5 milyon kişi bu yılın ilk bayram ikramiyesine kavuşuyor. Gözler SGK'nın açıklayacağı tarihte. Emekliler biner lira, dul ve yetimler hisseleri oranında ikramiye alacak. Peki, milyonlarca emekli bayram ikramiyeleri hangi tarihte alacak? Bayram ikramiyesinden kimler yararlanacak? İki aylık birden alanların bayram ikramiyeleri nasıl yatırılacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
22.05.2019 07:51
- Son Güncelleme: 22.05.2019 07:51
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