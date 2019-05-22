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  • 23.05.2019 08:59
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 09:32

23 Mayıs Ramazan ve emekliye ikramiye ödeme tarihi!

ve emekliye ikramiye ödeme tarihi! Bağkur emekli ikramiye mı kaç para? Milyonlarca emekliye devlet tarafından ödenen 1000 liralık si için araştırmalar başladı. Peki 2019 yılının emekliye ilk ödeme ne zaman yapılacak? İşte emekliye bayram ikramiyesi ödenecek günler.

Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek araştırması milyonlarca emeklinin gündeminde. Ramazan ve Kurban bayramlarında emekli vatandaşlara 1000'er TL bayram ikramiyesi ödenmişti. Uygulamadan memnun olan milyonlarca emekli, bu yıl da bayram ikramiyesi alıp almayacaklarını merak ediyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 4 Haziran Salı günü başlayacağı için bayramdan önceki 27-31 Mayıs haftasının ilk yarısında emekli ikramiyelerinin ödenmesi bekleniyor.

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