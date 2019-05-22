Milyonlarca emekli vatandaşı temsil eden Türkiye Emekliler Derneği, memurlara ödenen aile yardımını emeklilere de ödenmesini gündeme getirdi. Talep kabul edilirse emeklilere ek olarak aylık 344 lira ödenecek. Memurlara verilen aile yardımının emeklilere de ödenmesi masaya geliyor. Hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği, konuyu gündeme taşıdı. Talep hayata geçerse emekliler aylık 344 lira ek gelir alabilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine de yüzde 5 artış ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak. Ağustosta yapılacak toplu sözleşmede ise emekliler ile ilgili talepler karara bağlanacak.