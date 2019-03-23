Boron çıkarması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, milli temizlik ürünü Boron'a yurt dışından da talep gelmeye başladığını belirterek, şöyle konuştu: "Bu yıl iç piyasadaki talepleri düzenli karşılayalım, nitekim şu anda Boron büyük market zincirlerinde raflarda var. Küçük mahalle ölçeğinde bakkal ve marketler de var. Henüz o kanallara erişmiş değiliz. Erişim tamamlanınca yurt dışına da satışı planlıyoruz."
- Ekonomi
- 23.03.2019
- Gazete
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