Dünyanın çekirdeğinden altın sızıyor

Nature dergisinde yayınlanan bulgular, Dünya'nın yüzeyindeki bazı altın ve diğer değerli elementlerin, gezegenin çekirdeğinden kaynaklanmış olabileceğini bildiriyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025

Paylaş





ABONE OL

Nature dergisinde yayınlanan bulgular, Dünya'nın yüzeyindeki bazı altın ve diğer değerli elementlerin, gezegenin çekirdeğinden kaynaklanmış olabileceğini bildiriyor.

Yeni çalışma, Hawaii Adaları'ndaki lav örneklerinde keşfedilen, altın ve platinle bağlantılı nadir bir metal olan rutenyum üzerine odaklanıyor.

Araştırmacılar, Göttingen Üniversitesi Jeokimya Bölümü'nden Dr. Nils Messling, "İlk sonuçlar geldiğinde, kelimenin tam anlamıyla altın bulduğumuzu fark ettik. Verilerimiz, çekirdekten gelen malzemenin Dünya'nın üstündeki mantoya sızdığını doğruladı" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN