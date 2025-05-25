BTK’dan GSM şirketlerine saha denetimi: Çekmeyen hatlara ceza | Kırsal bölgeler listede

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80-120 KM ARASI KONTROL

Ayrıca uygulama üzerinden hız testi yapmak üzere güncel mobil elektronik haberleşme teknolojileri ile uyumlu telefon seti de bulundurulacak. Şartları yerine getiren firmalar için 5 yıl geçerli olacak yetki belgesi düzenlenecek. Şirketlerde görev yapacak personele BTK tarafından eğitimler verilecek, eğitim sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifika verilerek bu alanda çalışmalarına imkân tanınacak.

Saha ölçümleri sadece kent merkezlerinde değil kırsal yerler, ören yerleri, organize sanayi bölgeleri, tünel, yol, demiryolu gibi alanlarda da yapılacak. Hareket halindeki saha ölçümlerinde, trafik kuralları ve yol koşulları nedeniyle aksine bir zorunluluk olmadıkça araç hızı şehir içi için ortalama 20-50 km/saat, şehirler arası için ortalama 80-120 km/saat olacak. Bu hızda seyahat eden araçlarda telefon çekip çekmediği kontrol edilecek.