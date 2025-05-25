Eşi Emine Alangoya'yla şehir şehir dolaşma bitti! Vasiler devreye girdi | İş insanı İnan Kıraç yalıdan alındı hastaneye yatırıldı
İş insanı İnan Kıraç’ın Koç Üniversitesi Hastanesi’nden kaçırılmasıyla ilgili şoförü ve iki çalışanı gözaltına alındı. Dün de İnan Kıraç, vasileri tarafından yeniden Koç Üniversitesi Hastanesi’ne yatırıldı.
Mahkemenin İnan Kıraç'a ve konutuna 1 ay boyunca yaklaşmama kararı verdiği Emine Alangoya, İnan Kıraç'ı yatırıldığı Koç Üniversitesi Hastanesi'nden önceki gün kaçırmıştı.
Vasi olarak atanan avukatları, İnan Kıraç'ın bindirildiği aracı tüm çabalarına rağmen durduramamış ve İnan Kıraç gecenin sonunda Vaniköy'deki yalısında bulunmuştu. Emine Alangoya'nın ise çocuklarının evinde olduğu ortaya çıkmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İnan Kıraç'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturma başlattı.
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Vasi olarak atanan avukatların çektiği görüntülerde görünen şoför B.C. ile A.Ş. ve K.İ. gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifade veren 3 kişi, daha sonra Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecek.