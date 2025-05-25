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Eşi Emine Alangoya'yla şehir şehir dolaşma bitti! Vasiler devreye girdi | İş insanı İnan Kıraç yalıdan alındı hastaneye yatırıldı

İş insanı İnan Kıraç’ın Koç Üniversitesi Hastanesi’nden kaçırılmasıyla ilgili şoförü ve iki çalışanı gözaltına alındı. Dün de İnan Kıraç, vasileri tarafından yeniden Koç Üniversitesi Hastanesi’ne yatırıldı.

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Eşi Emine Alangoya’yla şehir şehir dolaşma bitti! Vasiler devreye girdi | İş insanı İnan Kıraç yalıdan alındı hastaneye yatırıldı

Mahkemenin İnan Kıraç'a ve konutuna 1 ay boyunca yaklaşmama kararı verdiği Emine Alangoya, İnan Kıraç'ı yatırıldığı Koç Üniversitesi Hastanesi'nden önceki gün kaçırmıştı.

İnan Kıraç’ın şirketinin iki şoförü, patronlarını kaçırmaktan hala gözaltında (Takvim.com.tr)İnan Kıraç’ın şirketinin iki şoförü, patronlarını kaçırmaktan hala gözaltında (Takvim.com.tr)

Vasi olarak atanan avukatları, İnan Kıraç'ın bindirildiği aracı tüm çabalarına rağmen durduramamış ve İnan Kıraç gecenin sonunda Vaniköy'deki yalısında bulunmuştu. Emine Alangoya'nın ise çocuklarının evinde olduğu ortaya çıkmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İnan Kıraç'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Emine Alangoya’nın hastaneye bile girmesi yasak (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Emine Alangoya’nın hastaneye bile girmesi yasak (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

7/24 GÜVENLİK VAR
Vasi olarak atanan avukatların çektiği görüntülerde görünen şoför B.C. ile A.Ş. ve K.İ. gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifade veren 3 kişi, daha sonra Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecek.

İnan Kıraç ve evlatlık kızı İpek Kıraç barışık günlerinde (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)İnan Kıraç ve evlatlık kızı İpek Kıraç barışık günlerinde (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Kıraç'ın şoförü B.C. ifadesinde, olaydan haberinin olmadığını, aracı sonrasında kendisine bıraktıklarını iddia etti. Bu olayların ardından İnan Kıraç'la ilgili bir gelişme daha yaşandı. Kıraç'ın vasi avukatları Vaniköy'de evine giderek İnan Kıraç'ı hastaneye götürdü. Firarın ardından Vaniköy'deki yalısında bulunan İnan Kıraç, vasi heyeti tarafından 7/24 güvenlikle yeniden Koç Üniversitesi Hastanesi'ne yatırıldı.

İnan Kıraç kaçırıldı iddiasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildiİnan Kıraç kaçırıldı iddiasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

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