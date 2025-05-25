Eşi Emine Alangoya’yla şehir şehir dolaşma bitti! Vasiler devreye girdi | İş insanı İnan Kıraç yalıdan alındı hastaneye yatırıldı

İnan Kıraç ve evlatlık kızı İpek Kıraç barışık günlerinde (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Kıraç'ın şoförü B.C. ifadesinde, olaydan haberinin olmadığını, aracı sonrasında kendisine bıraktıklarını iddia etti. Bu olayların ardından İnan Kıraç'la ilgili bir gelişme daha yaşandı. Kıraç'ın vasi avukatları Vaniköy'de evine giderek İnan Kıraç'ı hastaneye götürdü. Firarın ardından Vaniköy'deki yalısında bulunan İnan Kıraç, vasi heyeti tarafından 7/24 güvenlikle yeniden Koç Üniversitesi Hastanesi'ne yatırıldı.

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