Konya'da 10 farklı masaj salonuna 'Şah-Mat' operasyonu: 74 kadın kurtarıldı

Konya'da fuhuş yapıldığı iddiasıyla 10 farklı masaj salonuna 'Şah-Mat' adı verilen operasyon düzenlendi. 28 şüpheli yakalanırken, 74 mağdur kadın kurtarıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025

Paylaş





ABONE OL

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' soruşturması kapsamında, Konya Asayiş Şubesi 3 ay süren bir çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, 3 ayın ardından 10 farklı masaj salonuna 'Şah-Mat' adı verilen büyük çaplı bir operasyon düzenledi. 90 ekipten oluşan ve toplamda 239 polisin görev aldığı operasyon, eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 28 şüpheli gözaltına alındı. Aynı zamanda fuhuş yaptıkları tespit edilen 74 mağdur kadın kurtarıldı. Ayrıca yapılan aramalarda; 1 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, çeşitli çaplarda 92 fişek, 12 kamera kayıt cihazı, 20 alarm sistemi, 10 alarm kumandası ve 25 el telsizi bulundu.



Operasyonda uyuşturucu maddelerine de el konuldu. Yakalanan 28 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN