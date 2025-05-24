15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ekrem İmamoğlu eylemi! CHP'lilerin astığı "Free İmamoğlu" pankartı kaldırıldı soruşturma başlatıldı

Vandalları "Yıkın Geçin" diyerek sokağa döken, yerli ve milli ürünleri boykot etme çağrısında bulunan CHP, provokasyonlarına bir yenisini ekledi.

CHP’li vekillerin köprüye astığı ‘İmamoğlu’ pankartı kaldırıldı. (Sosyal medya)

15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ'NE İMAMOĞLU PANKARTI

Bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP milletvekilleri Suat Özçağdaş, Ali Gökçek, İlhami Özcan Aygun, Ahmet Baran Yazgan ve Nimet Özdemir tarafından 'Free İmamoğlu' yazılı pankart asıldı.