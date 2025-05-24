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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ekrem İmamoğlu eylemi! CHP'lilerin astığı "Free İmamoğlu" pankartı kaldırıldı soruşturma başlatıldı

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından CHP cephesi skandal provokasyonlara girişti. Son olarak CHP’li vekiller 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne ‘Free İmamoğlu’ pankartı astı. Pankart emniyet görevlileri tarafından kaldırılırken, milletvekilleri hakkında soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 22:31 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 22:31
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Ekrem İmamoğlu eylemi! CHP’lilerin astığı Free İmamoğlu pankartı kaldırıldı soruşturma başlatıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalarda Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte CHP provokasyon dolu adımlar attı.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. (Takvim.com.tr arşiv)Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. (Takvim.com.tr arşiv)

Vandalları "Yıkın Geçin" diyerek sokağa döken, yerli ve milli ürünleri boykot etme çağrısında bulunan CHP, provokasyonlarına bir yenisini ekledi.

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CHP’li vekillerin köprüye astığı ‘İmamoğlu’ pankartı kaldırıldı. (Sosyal medya)CHP’li vekillerin köprüye astığı ‘İmamoğlu’ pankartı kaldırıldı. (Sosyal medya)

15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ'NE İMAMOĞLU PANKARTI

Bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP milletvekilleri Suat Özçağdaş, Ali Gökçek, İlhami Özcan Aygun, Ahmet Baran Yazgan ve Nimet Özdemir tarafından 'Free İmamoğlu' yazılı pankart asıldı.

CHP’li vekillerin köprüye astığı ‘İmamoğlu’ pankartı kaldırıldı. (Sosyal medya)CHP’li vekillerin köprüye astığı ‘İmamoğlu’ pankartı kaldırıldı. (Sosyal medya)

PANKART İNDİRİLDİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Pankart, Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından indirildi. CHP milletvekilleri hakkında soruşturma başlatıldı.

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