15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ekrem İmamoğlu eylemi! CHP'lilerin astığı "Free İmamoğlu" pankartı kaldırıldı soruşturma başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalarda Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte CHP provokasyon dolu adımlar attı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalarda Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte CHP provokasyon dolu adımlar attı.
Vandalları "Yıkın Geçin" diyerek sokağa döken, yerli ve milli ürünleri boykot etme çağrısında bulunan CHP, provokasyonlarına bir yenisini ekledi.
15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ'NE İMAMOĞLU PANKARTI
Bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP milletvekilleri Suat Özçağdaş, Ali Gökçek, İlhami Özcan Aygun, Ahmet Baran Yazgan ve Nimet Özdemir tarafından 'Free İmamoğlu' yazılı pankart asıldı.
PANKART İNDİRİLDİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Pankart, Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından indirildi. CHP milletvekilleri hakkında soruşturma başlatıldı.