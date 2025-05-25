750 yıllık Karakavak'ın gölgesinde Türkler

Kayseri’nin Develi ilçesinde 750 yıllık karakavak anıt ağacının gölgesindeki mezarlıkta, Türk boylarının damgalı mezar taşları yüzyıllardır ayakta duruyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025

Paylaş





ABONE OL

Kayseri'nin Develi ilçesine 43 kilometre uzaklıktaki Çataloluk Mahallesi'nde Zamantı Irmağı'nın kolu İkizler Çayı'nın hemen yanındaki mezarlık, Kargın, Bayındır, Eymir, Salur ve Alkaevli olmak üzere 5 Türk boyuna ait damgalı mezar taşlarıyla dikkati çekiyor. Mezarlığı araştıran ve makaleler de yayımlayan Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Sağıroğlu, "Mezar taşlarından birinin üzerinde de damga vardı. Araştırmalar sonucunda bir Türk boyu damgası olduğunu öğrendik. Anıt ağaç yaklaşık 750 yıllık ve tescillenmiş karakavak" dedi.

'BÖYLE ÖRNEK YOK'

Türk boylarının, mezarların üzerine kendi damgalarını işlediklerini aktaran Sağıroğlu, "Biz bu damgaları halıların, keçelerin, yaygılarının üzerinde de görebiliyoruz. Alkaevli boyuna ve Eymir boyuna ait ikişer mezar taşını tespit ettik. Türkiye'de, bir anıt ağacının içinde mezar taşına rastlamadım, bir örneği yok. Belki dünyada bile böyle örnek yok." diye konuştu.



Sağıroğlu, "Ahlat'tan sonra Anadolu'da önemli bir mezarlık alanı da burası. Çünkü burası sadece damgalı mezar taşlarıyla değil, dikili mezar taşı, menhir geleneğiyle de çok önemli." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN