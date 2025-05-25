Sakat kurultayda son viraj! "Mutlak butlan" kararı çıkarsa ne olacak? Özgür Özel'in "iptal" endişesi... Kılıçdaroğlu'nun planı

İTİRAFLAR PEŞ PEŞE GELDİ Soruşturma kapsamında Bursa'dan Hakkari'ye Bitlis'ten Erzurum'a çok sayıda itirafçı, kurultay zamanı yaşanan para trafiğini ve oy karşılığı dağıtılan makamları dile getirdi. Laleli'deki dövizcilerden balya balya çıkarılan dolarlar, dağıtılan lüks telefonlar, Ankara'daki otellerde ve pavyonlarda yapılan pazarlıklar mahkeme tutanaklarında yer aldı.

TAKVİM GÜNDEME GETİRMİŞTİ... DÖVİZCİ GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA EKLENDİ



Şüpheliler hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından temin edilen rapor ve ekleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından bilgi ve belge talep eden başsavcılık, İstanbul'daki döviz bürolarından kurultay delegelerine para transferi yapıldığı iddialarına ilişkin de şirketlerin güvenlik kamera görüntülerini dosyaya ekledi.



KURULTAY GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ... HTS KAYITLARI DOSYAYA GİRDİ



Kurultay gününe ait görüntüler detaylıca incelendi. BTK'ya yazı gitti. Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 51 kişinin iletişim kayıtlarının incelenmesini talep edildi. Şüphelilerin 1 Ağustos 2023 ile 1 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki arama, aranma, kısa mesaj (SMS) ve baz istasyonu konum bilgileri dosyaya dahil etti.