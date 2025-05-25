Sakat kurultayda son viraj! "Mutlak butlan" kararı çıkarsa ne olacak? Özgür Özel'in "iptal" endişesi... Kılıçdaroğlu'nun planı

Özgür Özel ve Veli Ağbaba (Takvim.com.tr)
ÖZGÜR ÖZEL VE CHP'Lİ VEKİLLERİN DOSYASI AYRILDI
Ayrıca, şüpheli sıfatıyla dosyada yer alan Manisa Milletvekili Özgür Özel, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in dosyaları ayrıldı.
Ayrılan dosyalardaki soruşturmaların "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" suçundan Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca yürütüleceği kaydedildi.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısının iddianameyi tamamladığı ve dosyanın önümüzdeki günlerde asliye ceza mahkemesine gönderileceği öğrenildi.
CHP GENEL MERKEZİ'NDE "MUTLAK BUTLAN" ENDİŞESİ
Öte yandan 38. Olağan Kurultay üzerindeki şaibe gölgesi kalkmadan 21. Olağanüstü kurultayı toplayan Özgür Özel ve CHP Genel Merkezi'ni "mutlak butlan" endişesi sarmış vaziyette.
Mahkemenin olası bir "mutlak butlan" kararı, eski CHP yönetiminin tedbiren görevi yeniden devralmasına işaret ediyor.
Kurultay davasından ʺmutlak butlanʺ kararı çıkması durumunda Kılıçdaroğlu'nun tedbiren görevi devralacağı konuşuluyor (Takvim.com.tr)
KILIÇDAROĞLU "BOŞUNA ADAY DEĞİLİM" DEMEDİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultayda aday olmamasının altında da bu gerçekliğin yattığı konuşuluyor.
Takvim.com.tr'nin edindiği kulis bilgisine göre; Kılıçdaroğlu'nun şaibelerle anılan 38.Olağan Kurultay ve İstanbul Kongresi ile ilgili mahkemeden çıkacak kararı beklediği, olası iptal durumunda parti yönetimi devralma planları yaptığı, Özgür Özel'in genel başkanlığını meşrulaştırmamak için olağanüstü kurultayda aday olmadığı öğrenildi.
İDDİA: CHP İPTALE KARŞI YENİ PARTİ HAZIRLIĞINDA
CHP'nin 38. Olağan kurultayın iptali durumunda yeni bir parti hazırlığında olduğu bazı çevrelerce dillendiriliyor.
TAKVİM RÖPORTAJI İHBAR SAYILDI
Kamuoyu CHP'nin şaibeli kurultayına ilişkin mahkemeden çıkacak kararı merakla beklerken Takvim.com.tr bu sürece gündem belirleyen özel haberleri ve röportajları ile damgasını vurdu.
Özellikle Tolgahan Erdoğan röportajı ulusal basında ve TV kanallarında genişçe yankılandı.
Haberimiz "ihbar" sayılıp röportajda ismi zikredilen şüpheliler birer birer ifadeye çağrıldı.