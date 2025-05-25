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Ev kadınlarına emeklilik modeli! Yıpranma payı gelir mi? En az 3600 gün prim

Milyonlarca ev kadınının heyecanla beklediği emeklilik paketi ile isteğe bağlı sigorta primlerine devlet desteği başlayacak. Ayrıca anne olanlara erken emeklilik imkanı da gündeme gelecek. Bu kapsamda öncelikle yıpranma payı modeli masaya yatırılacak.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Mayıs 2025
Ev kadınlarına emeklilik modeli! Yıpranma payı gelir mi? En az 3600 gün prim

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ev kadınlarına emeklilik desteği için hazırlıklar hızlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ekiplerinin üzerinde çalıştığı paket, yaz aylarında altyapısı hazırlanarak Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na taşınacak.

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Paketin en önemli başlığı prim desteği olacak. Bu kapsamda ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birini devlet karşılayacak. Mevcut asgari ücrete göre 8 bin 321 lira 76 kuruş olan isteğe bağlı priminin 2 bin 773 lira 92 kuruşunu devlet, 5 bin 547 lira 84 kuruşunu ev kadınları yatıracak. Prim tutarları her yıl asgari ücrete göre değişecek.

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SOSYAL GÜVENCE SAĞLANACAK
Bu destek ile ev kadınları sigortalı olarak sosyal güvenceye kavuşacak. Böylece ev kadınlarına hem bakmakla yükümlü olduğu kişilerle birlikte sağlıktan yararlanma hem emeklilik yolu açılacak. Söz konusu primler Bağ-Kur kapsamında sayılacak. Ancak son 3.5 yıl SSK'lı çalışanlar SSK'dan emekli olabilecek. İlk sigorta olunan tarihe ve emekli olunacak kuruma göre prim gün şartı değişecek, en az 3.600, 4.500 ya da 5.400 gün prim gerekecek.

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YIPRANMA PAYI GELİR Mİ?
Kadınlara erken emeklilik imkanı da ya bu paketle birlikte ya da bu paketin ardından masaya yatırılacak. Bu kapsamda emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi konusu ele alınacak. Pek çok meslekte uygulanan yıpranma payı sistemi gibi bir model söz konusu olacak. Bu uygulama yaş desteğinin yanı sıra prim de kazandıracak. Annelere çocuk sayısına göre belli bir tutarda prim eklenip, yaş şartından indirim yapılabilecek.

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BORÇLANMA HAKKI GENİŞLER Mİ?
Çalışmalar kapsamında doğum borçlanmasına ilişkin talepler de değerlendirilecek. Anneler halen sigortalı olduktan sonra yaptığı doğumlar için borçlanma yapabiliyor. Bir de staj sonrası doğumlar için borçlanma imkanı bulunuyor. Kadınlara çalışma hayatına atılmadan önce dünyaya geçen çocukları için de borçlanma hakkı sağlanması bekleniyor.

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