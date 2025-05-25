Ev kadınlarına emeklilik modeli! Yıpranma payı gelir mi? En az 3600 gün prim

YIPRANMA PAYI GELİR Mİ? Kadınlara erken emeklilik imkanı da ya bu paketle birlikte ya da bu paketin ardından masaya yatırılacak. Bu kapsamda emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi konusu ele alınacak. Pek çok meslekte uygulanan yıpranma payı sistemi gibi bir model söz konusu olacak. Bu uygulama yaş desteğinin yanı sıra prim de kazandıracak. Annelere çocuk sayısına göre belli bir tutarda prim eklenip, yaş şartından indirim yapılabilecek.

(AA)



BORÇLANMA HAKKI GENİŞLER Mİ?

Çalışmalar kapsamında doğum borçlanmasına ilişkin talepler de değerlendirilecek. Anneler halen sigortalı olduktan sonra yaptığı doğumlar için borçlanma yapabiliyor. Bir de staj sonrası doğumlar için borçlanma imkanı bulunuyor. Kadınlara çalışma hayatına atılmadan önce dünyaya geçen çocukları için de borçlanma hakkı sağlanması bekleniyor.

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