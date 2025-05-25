Dolandırdıkları parayı 9 yıl sonra yatırıp indirim aldılar

Tekirdağ Şarköy’de 2016 yılında telefon dolandırıcılarına 8 bin TL kaptıran emekli H.Ü., 9 yıl süren davanın ardından verilen cezaların düşürülmesine tepki gösterdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025

Paylaş





ABONE OL

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yaşayan emekli kamu görevlisi H.Ü. (62) 2016'da telefon dolandırıcılarına, 8 bin lirasını kaptırdı.

Dava 9 yıl sürdü. Dolandırıcılar Ömür Yel (50), Serdar Demir (32), Celal Eldemir (37) geçtiğimiz karar duruşmasında, dolandırdıkları 8 bin TL'nin, 6 bin 500 TL'sini mağdurun hesabına yatırdı.

Mahkeme paranın 8 yılda düştüğü değeri dikkate almadan, 6 yıl verdiği hapis cezasını 3 yıla, 24 bin TL para cezasını 12 bin TL'ye düşürdü. Mağdur H.Ö. ise "8 bin liranın karşılığı, bugün döviz cinsinden 150 bin gram altın cinsinden ise 260 bin liradır. Karar adil olmamıştır" dedi.

YAKUP ÖNAL

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN