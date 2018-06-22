Yoksulun evi devletten

Seçimin kazananı asgari ücretli, emekli, öğrenci, kadın, çiftçi, esnaf, memur, iş dünyası olacak. AK Parti, alt ve orta gelir grubunun, ihtiyaç sahiplerinin, yoksul ve fırsat eşitsizliği yaşayanların talep ve beklentilerine yönelik sosyal reformlarla yola devam edecek. Aile programları güçlendirilerek, 4 milyon aileye nakdi yardım, 3 milyon çocuğa eğitim, 1 milyon çocuğa da sağlık desteği verilecek. Yoksul ailelerin kirasını devlet ödeyecek, tarlada sigortasız kadın çalışan kalmayacak, aile destek programları güçlenecek, yaşlılara sosyal yardımda gelir testi aranmayacak.
YAŞLIYA TEST YOK
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için sayılı günler kalırken, hükümetin sosyal dönüşüm ajandasındaki önemli başlıklar şöyle:
Yoksullukla mücadelede güçlü politikalarla desteklenen sosyal restorasyon süreci devam edecek.
Yaşlı ve engelli vatandaşlara sosyal yardımda gelir testi uygulanmayacak. Sosyal transferler ve vergi düzenlemelerinde en yoksul kesim korunacak.
Dar gelirli, yaşlı, emekli, evsizler gibi dezavantajlı gruplara sosyal konut projeleri sürecek.
Yoksul şehit yakını, engelli, kimsesiz çocuklar, eşi vefat eden kadınlar, şiddet mağduru kadınlar gibi dezavantajlı vatandaşlar için sağlanan yardımlar artacak. Yoksul hanelerde çalışabilecek durumdakilere iş imkanı yaratılacak.
Gelişme hızından pay almayan tek bir emekli kalmayacak. Emekli aylıklarında iyileşme sürerken, uygun koşullarda ev almaları sağlanacak. 4 milyon emekli işini kurabilecek.
Sosyal yardımların dörtte biri evde bakım, engelli ve yakınlarına kullandırılacak. 2 milyon engelli vatandaşa 10 milyarlık destek verilecek.
Prim indirimi, teşvikler için ayrılan kaynak 40 milyarı geçecek.
Nakdi sosyal yardım programlarından yararlanan hane sayısı 3 milyondan 4 milyona çıkacak. İhtiyaç sahibi olup da gıda, giyim, yakacak desteği almayan hane kalmayacak. Eşi ölenlere nakdi yardımlar sürecek.
Hazal ATEŞ
YAŞLIYA TEST YOK
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için sayılı günler kalırken, hükümetin sosyal dönüşüm ajandasındaki önemli başlıklar şöyle:
Yoksullukla mücadelede güçlü politikalarla desteklenen sosyal restorasyon süreci devam edecek.
Yaşlı ve engelli vatandaşlara sosyal yardımda gelir testi uygulanmayacak. Sosyal transferler ve vergi düzenlemelerinde en yoksul kesim korunacak.
Dar gelirli, yaşlı, emekli, evsizler gibi dezavantajlı gruplara sosyal konut projeleri sürecek.
Yoksul şehit yakını, engelli, kimsesiz çocuklar, eşi vefat eden kadınlar, şiddet mağduru kadınlar gibi dezavantajlı vatandaşlar için sağlanan yardımlar artacak. Yoksul hanelerde çalışabilecek durumdakilere iş imkanı yaratılacak.
Gelişme hızından pay almayan tek bir emekli kalmayacak. Emekli aylıklarında iyileşme sürerken, uygun koşullarda ev almaları sağlanacak. 4 milyon emekli işini kurabilecek.
Sosyal yardımların dörtte biri evde bakım, engelli ve yakınlarına kullandırılacak. 2 milyon engelli vatandaşa 10 milyarlık destek verilecek.
Prim indirimi, teşvikler için ayrılan kaynak 40 milyarı geçecek.
Nakdi sosyal yardım programlarından yararlanan hane sayısı 3 milyondan 4 milyona çıkacak. İhtiyaç sahibi olup da gıda, giyim, yakacak desteği almayan hane kalmayacak. Eşi ölenlere nakdi yardımlar sürecek.
Hazal ATEŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.