Avrupa’nın en büyüğü! Başkan Erdoğan, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni açtı | Doğalgaz müjdesi

Sağlık ordumuzun her bir neferine, milletimize sağlık hizmeti sunmak için gösterdikleri gayret için teşekkür ederim. İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

İstanbul'u modern sağlık tesisleriyle donatmaya devam ediyoruz. Bağcılarda 400 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesini devreye almıştık. Bugün de bir başka muhteşem ve muazzam sağlık yatırımının açılışını gerçekleştiriyoruz.

HAYIRLI UĞURLU OLSUN

İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin toplam 102 bin metrekare alana sahip. 705 yatak bulunuyor. 657'si nitelikli yatak sınıfında. Hastanemizde 88 poliklinik odamız mevcut. Toplam 160 hekim, 324 hemşiremiz görev yapıyor. 3'ü eğitim kliniği olmak üzere 19 klinikte sağlık hizmeti sunulacak. Toplam 570 araçlık otoparkıyla hastanemizin Bahçelievlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

"ENERJİDE YENİ BİR DÖNEMİN KAPISINI AÇTIK"

Akkuyu Nükleer Enerji Projesiyle ülkemizi farklı bir lige taşıdık.

Şuanda sondaj gemilerimiz nerede biliyor musunuz? Somali'de. Orada sondaj yapıyorlar.

GÖKTEPE 3'TEN MÜJDELİ HABER ALDIK

Sahada 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ

Başkan Erdoğan'ın dijital medya hesabından yapılan açıklamada, açılışı yapılan hastanenin ⁠Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi olduğu belirtildi.

Başkan Erdoğan, Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesinin açılışını yapacak

102 BİN 500 METREKARELİK ALAN

Hastanenin, 102 bin 500 metrekarelik kapalı alana ve 705 yatak kapasitesi ile 88 poliklinik odasına sahip olduğu ifade edildi.

Başkan Erdoğan, Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesinin açılışını yapacak

Açıklamada, hastaneye ait fotoğraflara da yer verildi.

Başkan Erdoğan, Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesinin açılışını yapacak