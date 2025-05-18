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Aslan büyük oynuyor! Galatasaray'da Jadon Sancho heyecanı

Menajerler, Chelsea'de kiralık olarak forma giyen Jadon Sancho'yu Sarı-Kırmızılılar’a teklif etti. Son kararı Galatasaray yönetimi ve Okan Buruk verecek. Jadon Sancho, sol kanat dışında, 10 numara pozisyonu ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Hızı ve tekniğiyle ön plana çıkan İngiliz yıldız, Premier Lig'in en özel oyuncularının başında geliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025
Aslan büyük oynuyor! Galatasaray’da Jadon Sancho heyecanı

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Süper Lig'de sezon sonu yaklaşırken transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için daha da kaliteli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'a menajerler yıldız oyuncuları önermeye devam ediyor.
Jadon SanchoJadon Sancho

Bunlardan biri de İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de kiralık olarak forma giyen Jadon Sancho... Bonservisi Manchester United'ta olan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun gelecek sezon kulübünden ayrılması bekleniyor.

105 MİLYON EURO ÖDENDİ

Galatasaray Yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk'un teklifi düşündüğü ve kısa bir süre içinde dönüş yapacakları belirtildi.

United ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Sancho, bu sezon 40 maçta görev alırken 4 gol attı ve 10 asist yaptı. Toplamda 14 gole katkıda bulundu.
Jadon SanchoJadon Sancho


Piyasa değeri 30 milyon Euro olan Sancho, 23 kez İngiltere Milli Takım formasını giyerken 3 kez fileleri havalandırmayı başardı. Yıldız futbolcu için şimdiye kadar 105 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı. United, 2021 yılında Sancho için Dortmund'a 85 milyon Euro ödemişti.

TAM BİR JOKER

Jadon Sancho, sol kanat dışında, 10 numara pozisyonu ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Hızı ve tekniğiyle ön plana çıkan İngiliz yıldız, Premier Lig'in en özel oyuncularının başında geliyor.
Jadon SanchoJadon Sancho

23 GOLE KATKI VERDİ

Premier Lig kariyerinde 88 maçta görev alan Jadon Sancho, 12 gol atarken 11 de asist yaptı. Yıldız oyuncu, Chelsea ve M.United dışında Dortmund'da da görev yaptı.

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