Aslan büyük oynuyor! Galatasaray’da Jadon Sancho heyecanı

Süper
Lig'de sezon sonu yaklaşırken transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi
için daha da kaliteli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'a
menajerler yıldız oyuncuları önermeye devam ediyor.
Jadon Sancho
Bunlardan biri de İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea
'de kiralık olarak forma giyen Jadon Sancho
... Bonservisi Manchester United
'ta olan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun gelecek sezon kulübünden ayrılması bekleniyor.
105 MİLYON EURO ÖDENDİ
Galatasaray
Yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk
'un teklifi düşündüğü ve kısa bir süre içinde dönüş yapacakları belirtildi.
United ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Sancho
, bu sezon 40 maçta görev alırken 4 gol attı ve 10 asist yaptı. Toplamda 14 gole katkıda bulundu.
Jadon Sancho
Piyasa değeri 30 milyon Euro
olan Sancho, 23 kez İngiltere Milli Takım
formasını giyerken 3 kez fileleri havalandırmayı başardı. Yıldız futbolcu için şimdiye kadar 105 milyon Euro
'luk bonservis ödemesi yapıldı. United, 2021 yılında Sancho için Dortmund'a 85 milyon Euro
ödemişti.
TAM BİR JOKER
Jadon Sancho
, sol kanat dışında, 10 numara pozisyonu ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Hızı ve tekniğiyle ön plana çıkan İngiliz yıldız, Premier Lig'in en özel oyuncularının başında geliyor.