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Trafik magandaları için yeni kanun tasarısı! 180 bin TL para cezası ve trafikten men!

Ankara’da bir düğün konvoyundaki sürücülerin ambulansa yol vermediği görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya söz konusu görüntülerde yer alan sürücülere toplamda 49.810 TL para cezası uygulandığını açıkladı. Yerlikaya öte yandan trafik magandaları için yeni kanun tasarısının Meclis’e sunulduğunu duyurdu. Teklife göre trafiği engelleyen sürücülere 180 bin TL para cezası ve 120 gün trafikten men gelecek.

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Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025 , 09:54 Güncelleme Tarihi :18 Mayıs 2025 , 10:10
Trafik magandaları için yeni kanun tasarısı! 180 bin TL para cezası ve trafikten men!

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Ankara'da Konya Yolu AŞTİ istikametinde seyreden bir düğün konvoyundaki sürücüler, ambulansa yol vermedi.

Konvoy nedeniyle ilerleyemeyen ambulans, vakaya geç kaldı.

Trafik magandası (Ekran görüntüsü)Trafik magandası (Ekran görüntüsü)

4 SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI

Görüntülerin sosyal medyaya düşmenin ardından tepkilerin odağı olan sürücüler, trafik ekiplerinin hızlı ve kararlı müdahalesiyle tespit edildi.

Ekiplerin titiz çalışmaları sonucu yakalanan sürücülere toplam 49.810 TL para cezası kesildi, 3 araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Trafik magandası (Ekran görüntüsü)Trafik magandası (Ekran görüntüsü)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan olay sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir kanun tasarısını Meclis'e sunduklarını açıkladı.

"TOPLAMDA 49 BİN 810 TL CEZA UYGULANDI"

Bakan Yerlikaya paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"GEREĞİ YAPILDI-DÜĞÜN KONVOYU"

Dün sosyal medyada, Ankara'da Konya Yolu Aşti istikametinde "ambulansa yol vermeyen düğün konvoyu" ile ilgili bir paylaşım yapılmıştır.

Trafik magandası (Ekran görüntüsü)Trafik magandası (Ekran görüntüsü)

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonrası ambulansa yol vermeyen araçlar tespit edilmiştir.

Araç sürücüleri U.G., B.S., B.K. ve B.T.S.'ye toplamda 49.810 TL para cezası uygulanmıştır.

Trafik magandası (Ekran görüntüsü)Trafik magandası (Ekran görüntüsü)

ARAÇLAR TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ayrıca U.G. B.K. ve B.T.S. adlı şahıslara 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmekten' adli işlem yapılmak üzere Çankaya Şehit Mustafa Düzgün Polis Merkez Amirliğine sevk edilmiştir.

3 araç trafikten men edilerek otoparka çekilmiştir.

Trafik magandası (Ekran görüntüsü)Trafik magandası (Ekran görüntüsü)

"TRAFİĞİ ENGELLEYENLERE 180 BİN TL CEZA"

YENİ KANUN TASARISI

Trafik güvenliğini doğrudan etkileyen 36 maddelik kanun değişikliği teklifimizi Gazi Meclisimizin takdirine sunduk.

Hazırladığımız yeni yasa tasarısı ile bu tür olayları engellemek amacıyla caydırıcı yeni yasal düzenlemeler yaptık. Yeni yasa tasarısında artık Asker Uğurlama, Düğün vb. nedenle Köprü, Tünel, Viyadük ve Otoyol kapatarak trafiği engelleyen araç sürücülerine 180.000 ₺ para cezası yazılacak, 120 gün ehliyetleri geçici olarak geri alınacak ve 120 gün araçları trafikten men edilecek.

Ambulansların can taşıdığını ve zamanla yarıştığı gerçeğini unutmamalıyız. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışabilir."

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