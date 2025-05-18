Trafik magandaları için yeni kanun tasarısı! 180 bin TL para cezası ve trafikten men!

Ankara'da Konya Yolu AŞTİ istikametinde seyreden bir düğün konvoyundaki sürücüler, ambulansa yol vermedi.
Konvoy nedeniyle ilerleyemeyen ambulans, vakaya geç kaldı.
Ankara'da Konya Yolu AŞTİ istikametinde seyreden bir düğün konvoyundaki sürücüler, ambulansa yol vermedi.
Konvoy nedeniyle ilerleyemeyen ambulans, vakaya geç kaldı.
4 SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI
Görüntülerin sosyal medyaya düşmenin ardından tepkilerin odağı olan sürücüler, trafik ekiplerinin hızlı ve kararlı müdahalesiyle tespit edildi.
Ekiplerin titiz çalışmaları sonucu yakalanan sürücülere toplam 49.810 TL para cezası kesildi, 3 araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan olay sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir kanun tasarısını Meclis'e sunduklarını açıkladı.
"TOPLAMDA 49 BİN 810 TL CEZA UYGULANDI"
Bakan Yerlikaya paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:
"GEREĞİ YAPILDI-DÜĞÜN KONVOYU"
Dün sosyal medyada, Ankara'da Konya Yolu Aşti istikametinde "ambulansa yol vermeyen düğün konvoyu" ile ilgili bir paylaşım yapılmıştır.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonrası ambulansa yol vermeyen araçlar tespit edilmiştir.
Araç sürücüleri U.G., B.S., B.K. ve B.T.S.'ye toplamda 49.810 TL para cezası uygulanmıştır.
ARAÇLAR TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Ayrıca U.G. B.K. ve B.T.S. adlı şahıslara 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmekten' adli işlem yapılmak üzere Çankaya Şehit Mustafa Düzgün Polis Merkez Amirliğine sevk edilmiştir.
3 araç trafikten men edilerek otoparka çekilmiştir.
"TRAFİĞİ ENGELLEYENLERE 180 BİN TL CEZA"
YENİ KANUN TASARISI
Trafik güvenliğini doğrudan etkileyen 36 maddelik kanun değişikliği teklifimizi Gazi Meclisimizin takdirine sunduk.
Hazırladığımız yeni yasa tasarısı ile bu tür olayları engellemek amacıyla caydırıcı yeni yasal düzenlemeler yaptık. Yeni yasa tasarısında artık Asker Uğurlama, Düğün vb. nedenle Köprü, Tünel, Viyadük ve Otoyol kapatarak trafiği engelleyen araç sürücülerine 180.000 ₺ para cezası yazılacak, 120 gün ehliyetleri geçici olarak geri alınacak ve 120 gün araçları trafikten men edilecek.
Ambulansların can taşıdığını ve zamanla yarıştığı gerçeğini unutmamalıyız. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışabilir."