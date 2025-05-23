Fenerbahçe Beko - Panathinaikos AKTOR | CANLI

Fenerbahçe Beko , Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Final Four mücadelesinde Panathinaikos ile kozlarını paylaşıyor.

ÇEYREKLERE GÖRE SONUÇLAR (GÜNCELLENECEKTİR)

Khem Birch (AA)

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Temsilcimiz, Panathinaikos'u yenmesi halinde bir başka Yunan temsilcisi Olympiakos veya Fransız ekibi Monaco ile finalde karşı karşıya gelecek.