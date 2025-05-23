Fenerbahçe Beko - Panathinaikos AKTOR | CANLI

Fenerbahçe Beko, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Final Four mücadelesinde Panathinaikos ile kozlarını paylaşıyor.
Fenerbahçe Beko, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Final Four mücadelesinde Panathinaikos ile kozlarını paylaşıyor.
ÇEYREKLERE GÖRE SONUÇLAR (GÜNCELLENECEKTİR)
1. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO: 16-12 :PANATHINAIKOS AKTOR
2. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO: - :PANATHINAIKOS AKTOR
3. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO: - :PANATHINAIKOS AKTOR
RAKİP YİNE YUNAN OLABİLİR
Temsilcimiz, Panathinaikos'u yenmesi halinde bir başka Yunan temsilcisi Olympiakos veya Fransız ekibi Monaco ile finalde karşı karşıya gelecek.