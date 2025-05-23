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Fenerbahçe Beko - Panathinaikos AKTOR | CANLI

THY EuroLeague'de Final Four'a kalan Fenerbahçe Beko, adını son iki takım arasına yazdırmak için parkede yerini alıyor. Sarı lacivertli ekip, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR ile Abu Dabi'de karşı karşıya geliyor. Temsilcimizi salonda binler, ekran başında milyonlar destekliyor. Fenerbahçe Beko - Panathinaikos AKTOR maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 17:54 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 18:12
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos AKTOR | CANLI

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Fenerbahçe Beko, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Final Four mücadelesinde Panathinaikos ile kozlarını paylaşıyor.

Marko Guduric (AA)Marko Guduric (AA)

ÇEYREKLERE GÖRE SONUÇLAR (GÜNCELLENECEKTİR)

1. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO: 16-12 :PANATHINAIKOS AKTOR
2. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO: - :PANATHINAIKOS AKTOR
3. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO: - :PANATHINAIKOS AKTOR

Khem Birch (AA)Khem Birch (AA)

RAKİP YİNE YUNAN OLABİLİR

Temsilcimiz, Panathinaikos'u yenmesi halinde bir başka Yunan temsilcisi Olympiakos veya Fransız ekibi Monaco ile finalde karşı karşıya gelecek.