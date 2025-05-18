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Galatasaray'da 'Muslera' çıkmazı: "Ya bir daha ıslıklanırsam!"

Galatasaray Yönetimi, Muslera’ya ‘1 yıl daha kal’ dedi. Uruguaylı kaleci ise “Young Boys maçında yaşananları unutmadım. Ya bir daha ıslıklanırsam’ cevabını verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025
Galatasaray’da ’Muslera’ çıkmazı: Ya bir daha ıslıklanırsam!

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Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Uruguaylı file bekçisinin takımda 1 yıl daha kalması için yönetimden büyük bir baskı var.


Sarı-Kırmızılılar'ın 'Bizimle 1 yıl daha kal' diye teklif yaptığı tecrübeli kaleciden şok bir cevap geldi.

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanan Young Boys maçında ıslıklanan Muslera'nın o maçta yaşananları unutmadığı ve bu yüzden de yeni sözleşme teklifine şimdilik 'Evet' demediği öğrenildi.



Sarı-Kırmızılı Yönetim, Fernando Muslera'yı ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor.

2011 yılından beri Galatasaray'da forma giyen başarılı eldiven bu sezon 41 karşılaşmada 53 gol yerken kalesini 11 kez gole kapatma başarısı gösterdi.
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