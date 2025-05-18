Milyonların Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Bu yıla yüzde 11.54'lük maaş zammıyla başlayan memurlara ve memur emeklilerine, Temmuz ayında ise yüzde 5 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Enflasyon farkı, ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden hesaplanacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ilk dört aylık enflasyon yüzde 13.36 olurken, memurlara ve memur emeklilerine şimdiden yüzde 6.94'lük fark çıktı. Yüzde 5'lik Temmuz zammı da dört ayda oluşan bu enflasyon farkıyla yüzde 12.29 seviyesine ulaştı. Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon verilerine göre bu oran daha da artacak.
Memura farklı zam: En düşük maaş ne olacak? Kim ne kadar alacak? (AA)
6 AYLIK FARK
Artış merakla beklenirken, yeni ipucu geldi. Merkez Bankası, Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni açıkladı. Ekonomistlerle yapılan ankette, Mayıs enflasyonu yüzde 2.36, Haziran enflasyonu yüzde 1.77 olarak tahmin edildi. Bu tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 18.09'u, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 11.41'ü bulacak. Yüzde 5'lik Temmuz zammı da bu farkla birlikte yüzde 16.98'e ulaşacak.
Memura farklı zam: En düşük maaş ne olacak? Kim ne kadar alacak? (AA)
KİM, NE ALACAK?
Tahmin gerçekleşirse halen 43 bin 726 lira olan en düşük memur maaşı 51 bin 150 liraya ulaşacak. Aile yardımı dahil öğretmen (1/4) maaşı 52 bin 935 liradan 61 bin 923 liraya, polis maaşı (8/1) 58 bin 938 liradan 68 bin 945 liraya, hemşire maaşı 53 bin 465 liradan 62 bin 543 liraya çıkacak. Halen 19 bin 617 lira seviyesinde bulunan en düşük memur emeklisi aylığı da 22 bin 949 liraya yükselecek.