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Vurgunun adı: Dijital Deneyim Müzesi | İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız'dan 'pasta kavgası' itirafı: Murat Ongun ve Fatih Keleş kapıştı

İBB'nin İmamoğlu Suç Örgütü eliyle Dijital Deneyim Müzesi işi üzerinden nasıl kamu zararına uğratıldığı ortaya çıktı. 'Ekosistem'in 5 kilit adamından biri olan Ertan Yıldız, "Bildiklerimi anlatacağım" diyerek etkin pişmanlıktan yararlandı. Yıldız, Murat Ongun'un organize ettiği müze işinde şişirilmiş rakamlar ve naylon faturalarla ciddi bir kamu zararı oluşturulduğunu söyledi. Bilindiği üzere Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas'ın da bu yönde itirafları olmuştu. Öte yandan 'Ekosistem'deki derin husumet açığa çıktı. Murat Ongun'un Necati Özkan'la kavgalı olduğu, Fatih Keleş'le kapıştığı öğrenildi.

Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025 , 08:34 Güncelleme Tarihi :18 Mayıs 2025 , 09:10
Vurgunun adı: Dijital Deneyim Müzesi | İmamoğlu’nun kasası Ertan Yıldız’dan ’pasta kavgası’ itirafı: Murat Ongun ve Fatih Keleş kapıştı

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Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü'nün İBB ve iştirak şirketlerini nasıl bir yolsuzluk sarmalına soktuğu her geçen gün daha net anlaşılıyor. Milyon dolarlık vurgunlarla oluşturulan kamu zararı ve rüşvet ağı birer birer deşifre oluyor.

Soruşturma sürerken itiraflar da peş peşe geldi. Dün vurgun pastasına birlikte kaşık sallayanlar bugün "etkin pişmanlıktan" faydalanıp birbirini ele verdi.

Ekrem İmamoğlu - Ertan Yıldız (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu - Ertan Yıldız (Takvim.com.tr)


SUÇ ÖRGÜTÜNÜN BAŞ AKTÖRÜ İTİRAFÇI OLDU

Silivri'de tutuklu bulunan İmamoğlu'nun A Takımı'nda yer alan, "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi suçlardan hüküm giyen İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız "Bildiklerimi anlatacağım" diyerek savcılığa ifade erdi.

ÖNCE MURAT ABBAS SONRA ERTAN YILDIZ

Bilindiği üzere geride bıraktığımız ay Kültür AŞ. Genel Müdürü Murat Abbas, etkin pişmanlıktan yararlanıp İBB'deki yolsuzluğu rakam rakam, isim isim anlayarak itirafçı olmuştu.

İmamoğlu Suç Örgütü'nün 5 kilit isminden biri olan, para trafiği, usulsüz ihaleler ve rüşvet çarkında adı sıkça geçen Yıldız da akçeli işleri ve yolsuzluk sarmalını isim isim ifşa etti.

Ertan Yıldız İSTAÇ'ın bypass edildiğini, İmamoğlu'nun hafriyat işlerinin gayriresmi eşit ortağı olduğunu itiraf etti (Takvim.com.tr)Ertan Yıldız İSTAÇ'ın bypass edildiğini, İmamoğlu'nun hafriyat işlerinin gayriresmi eşit ortağı olduğunu itiraf etti (Takvim.com.tr)



İSTAÇ'I BYPASS ETTİLER... "İMAMOĞLU HAFRİYAT İŞLERİNİN GAYRİRESMİ EŞİT ORTAĞIDIR"

İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nden İBB ve diğer belediyelere kadar uzanan yasa dışı ağını ortaya döken Yıldız para trafiğini İmamoğlu'nun bizzat yönlendirdiğini ve Fatih Keleş'in de etkili olduğunu söyledi.

Ekrem İmamoğlunun gizli kasası patladı! Ertan Yıldızdan Ekosistem itirafları: Otellerden milyonluk para akışı, ihale oyunları...Ekrem İmamoğlunun gizli kasası patladı! Ertan Yıldızdan Ekosistem itirafları: Otellerden milyonluk para akışı, ihale oyunları...


Ekrem İmamoğlu'nun hafriyat - döküm sahası alanındaki işlerin gayriresmi eşit ortağı olduğunu, İSTAÇ'ın bypass edilerek ciddi bir kamu zararı oluşturulduğunu bu yolla elde edilen paraların da yurt dışına aktarıldığını dile getirdi.

Ekrem İmamoğlu - Fatih Keleş (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu - Fatih Keleş (Takvim.com.tr)


MURAT ONGUN VE FATİH KELEŞ ARASINDA PASTA KAVGASI

Ertan Yıldız da tıpkı etkin pişmanlıktan yararlanan Murat Abbas gibi Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı isimlerini zikretti. Dijital Deneyim Müzesi işi üzerinden nasıl vurgun yapıldığını detaylarıyla anlattı.

Murat Ongun ve Fatih Keleş arasındaki "pasta" kavgasını açık etti.

Ertan Yıldız, Ongun ve Keleş arasındaki kavgada İmamoğlu'nun araya girdiğini belirtip şu ifadeleri kullandı:

Medya Kültür ve İletişim alanını belediyenin ilk aylarında Ekrem İmamoğlu Murat Ongun, Serdar Taşkın ve Fatih Keleş organize etmiştir. Bu alan tamamen kapalı devre olup, benim herhangi bir dahilim olmamıştır. Bir süre sonra Murat Ongun ve Fatih Keleş'in tartışması neticesinde başkanın araya girmesi ile bu alan tamamen Murat Ongun'a bırakılmıştır. Emrah Bağdatlı isimli şahsın ne iş yaptığını tam bilmemekle beraber sürekli Murat Ongun'un yanında ve iletişim çadırına gittiğimde de burada görmekteydim.

Bu alan dediğim gibi Murat Ongun'un yönetimindeydi.

Tutuklu Ekrem İmamoğlu, Dijital Deneyim Müzesi açılışında ( Şubat 2024) - (Takvim.com.tr)Tutuklu Ekrem İmamoğlu, Dijital Deneyim Müzesi açılışında ( Şubat 2024) - (Takvim.com.tr)


DİJİTAL DENEYİM MÜZESİ'NDE NAYLON FATURA VURGUNU

Murat Ongun'un organize ettiği Dijital Deneyim Müzesi'nde bedeli şişirilmiş faturalarla ciddi bir kamu zararı oluşturulduğunu anlatan Ertan Yıldız, "Bu oluşan farkın bir kısmınını elden alındığını bir kısmına karşılıkta İletişim ofisinin mobilyaları alındığını, bir kısmınında şirket yöneticilerinin de aldığını duydum. Bu olaya ilişkin Sayıştay raporu da mevcuttur. Bu aşamada hatırladığım somut olay budur" dedi.

Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas da itirafçı olarak verdiği ifadede Dijital Deneyim Müzesi işinde yapılan vurgunu anlattı.

Projenin arkasında Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un olduğu bilgisini veren Abbas, Londra'da yaptığı bir görüşmede, kullanılan teknolojinin eski olduğunu öğrenince şüphelendiğini dile getirdi.

Murat Abbas, etkin pişmanlıktan yararlanıp 'ekosistem'i ele verdi (Takvim.com.tr)Murat Abbas, etkin pişmanlıktan yararlanıp 'ekosistem'i ele verdi (Takvim.com.tr)


43 MİLYON TL'LİK HARCAMA

Dijital müze projesine dair kayıtlarda 43 milyon TL'lik harcama yer aldı. Bu meblağ içinde 7 milyon TL havalandırma ve çatı, 8 milyon TL cam değişimi, 22 milyon TL işçilik ve 6 milyon TL'lik kayıtsız ödeme bulunuyor. Tüm bu kalemler, resmiyette Kültür AŞ'nin bütçesine dahil edildi.

ABBAS: ERTAN YILDIZ 13 MİLYON TL İSTEDİ

Abbas, Ertan Yıldız'ın Dijital Müze projesinde çalışan firmadan, 10 milyon TL, Zeytinburnu CHP adayına destek için 2 milyon TL ve seçim çalışanlarına yemek desteği için 1 milyon 250 bin TL olmak üzere doğrudan 13 milyon 250 bin lira istediğini söyledi.

MEDYA FONU OLUŞTURULUP 9-10 MİLYON TL AKTARILDI

Bu rakamın kendisine net şekilde iletildiğini, ancak paranın kimlere gittiğini bilmediğini ifade eden Abbas, transferleri Barış Kılıç'ın gerçekleştirdiğini tahmin ettiğini belirterek şunları söyledi:

"2024 seçimlerine aylar kala tüm iştiraklerin katıldığı bir toplantıda medya fonu oluşturuldu. Kültür A.Ş. aracı firmaya 9-10 milyon TL gönderdi. Bu toplantıda tüm firmalara ne kadar ödeme yapılacağı Ertan Yıldız tarafından belirlendi. Hatta bazı şirketlerden Ramazan yardımı adı altında doğrudan para toplanması istendi."

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38 MİLYON LİRALIK AÇIK

Sayıştay raporu hazırlanmadan önce yapılan hesaplamalarda 38 milyon TL'lik açık ortaya çıktı. Abbas'ın ifadesine göre Murat Ongun bu açığın alt yüklenicilere kapattırılacağını ve raporda sorun olmayacağını söyledi. Abbas ise bu süreçte İBB Teftiş Kurulu'na resmi dilekçe vererek dijital müzenin denetlenmesini talep etti.

ATİNA'DA BERLİN'DE EV, HOLLANDA'DA TEKNE

Murat Abbas'ın ifadesine göre, Ongun'un yanında projeye dahil edilen bazı isimler Atina ve Berlin'de evler satın aldı. Barış Kılıç'ın Hollanda'da tekne aldığı ve bu tekneyi Türkiye'ye nasıl getireceğini sorduğu bilgisi, projenin firmasıyla yapılan bire bir görüşmede Abbas'a iletildi.

Bu sürede Abbas'ın yardımcısı da Moda'daki kiralık evini satın aldı.

Gelinen bu noktada Dijital Deneyim Müzesi adı altında İBB'nin milyonlarca lira kamu zararına uğratıldığı, naylon faturalar ve şişirilmiş rakamlarla rant sağlandığı bizzat 'Ekosistem'deki isimler tarafından itiraf edilmiş oldu.

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'EKOSİSTEM'DEKİ DERİN HUSUMET... MURAT ONGUN - NECATİ ÖZKAN... MURAT ONGUN FATİH KELEŞ...

'Ekosistem'deki bu itirafların buluştuğu tek ortak noktalardan biri ise Murat Ongun ve pasta kavgası. Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, Ongun'un İmamoğlu'nun akıl hocası Necati Özkan'la kavgalı olduğunu söyledi.

İmamoğlu'nun gizli kasası İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız da Murat Ongun ve Fatih Keleş arasındaki kavgayı anlattı.

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