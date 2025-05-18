Vurgunun adı: Dijital Deneyim Müzesi | İmamoğlu’nun kasası Ertan Yıldız’dan ’pasta kavgası’ itirafı: Murat Ongun ve Fatih Keleş kapıştı

Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü'nün İBB ve iştirak şirketlerini nasıl bir yolsuzluk sarmalına soktuğu her geçen gün daha net anlaşılıyor. Milyon dolarlık vurgunlarla oluşturulan kamu zararı ve rüşvet ağı birer birer deşifre oluyor. Soruşturma sürerken itiraflar da peş peşe geldi. Dün vurgun pastasına birlikte kaşık sallayanlar bugün "etkin pişmanlıktan" faydalanıp birbirini ele verdi.

Ekrem İmamoğlu - Ertan Yıldız (Takvim.com.tr)





SUÇ ÖRGÜTÜNÜN BAŞ AKTÖRÜ İTİRAFÇI OLDU



Silivri'de tutuklu bulunan İmamoğlu'nun A Takımı'nda yer alan, "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi suçlardan hüküm giyen İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız "Bildiklerimi anlatacağım" diyerek savcılığa ifade erdi.



ÖNCE MURAT ABBAS SONRA ERTAN YILDIZ



Bilindiği üzere geride bıraktığımız ay Kültür AŞ. Genel Müdürü Murat Abbas, etkin pişmanlıktan yararlanıp İBB'deki yolsuzluğu rakam rakam, isim isim anlayarak itirafçı olmuştu.



İmamoğlu Suç Örgütü'nün 5 kilit isminden biri olan, para trafiği, usulsüz ihaleler ve rüşvet çarkında adı sıkça geçen Yıldız da akçeli işleri ve yolsuzluk sarmalını isim isim ifşa etti.

Ertan Yıldız İSTAÇ'ın bypass edildiğini, İmamoğlu'nun hafriyat işlerinin gayriresmi eşit ortağı olduğunu itiraf etti (Takvim.com.tr)







İSTAÇ'I BYPASS ETTİLER... "İMAMOĞLU HAFRİYAT İŞLERİNİN GAYRİRESMİ EŞİT ORTAĞIDIR"



İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nden İBB ve diğer belediyelere kadar uzanan yasa dışı ağını ortaya döken Yıldız para trafiğini İmamoğlu'nun bizzat yönlendirdiğini ve Fatih Keleş'in de etkili olduğunu söyledi.



Ekrem İmamoğlu'nun hafriyat - döküm sahası alanındaki işlerin gayriresmi eşit ortağı olduğunu, İSTAÇ'ın bypass edilerek ciddi bir kamu zararı oluşturulduğunu bu yolla elde edilen paraların da yurt dışına aktarıldığını dile getirdi.