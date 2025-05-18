Vurgunun adı: Dijital Deneyim Müzesi | İmamoğlu’nun kasası Ertan Yıldız’dan ’pasta kavgası’ itirafı: Murat Ongun ve Fatih Keleş kapıştı

Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü'nün İBB ve iştirak şirketlerini nasıl bir yolsuzluk sarmalına soktuğu her geçen gün daha net anlaşılıyor. Milyon dolarlık vurgunlarla oluşturulan kamu zararı ve rüşvet ağı birer birer deşifre oluyor.
Soruşturma sürerken itiraflar da peş peşe geldi. Dün vurgun pastasına birlikte kaşık sallayanlar bugün "etkin pişmanlıktan" faydalanıp birbirini ele verdi.
Ekrem İmamoğlu - Ertan Yıldız (Takvim.com.tr)
SUÇ ÖRGÜTÜNÜN BAŞ AKTÖRÜ İTİRAFÇI OLDU
Silivri'de tutuklu bulunan İmamoğlu'nun A Takımı'nda yer alan, "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi suçlardan hüküm giyen İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız "Bildiklerimi anlatacağım" diyerek savcılığa ifade erdi.
ÖNCE MURAT ABBAS SONRA ERTAN YILDIZ
Bilindiği üzere geride bıraktığımız ay Kültür AŞ. Genel Müdürü Murat Abbas, etkin pişmanlıktan yararlanıp İBB'deki yolsuzluğu rakam rakam, isim isim anlayarak itirafçı olmuştu.
İmamoğlu Suç Örgütü'nün 5 kilit isminden biri olan, para trafiği, usulsüz ihaleler ve rüşvet çarkında adı sıkça geçen Yıldız da akçeli işleri ve yolsuzluk sarmalını isim isim ifşa etti.
Ertan Yıldız İSTAÇ'ın bypass edildiğini, İmamoğlu'nun hafriyat işlerinin gayriresmi eşit ortağı olduğunu itiraf etti (Takvim.com.tr)
İSTAÇ'I BYPASS ETTİLER... "İMAMOĞLU HAFRİYAT İŞLERİNİN GAYRİRESMİ EŞİT ORTAĞIDIR"
İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nden İBB ve diğer belediyelere kadar uzanan yasa dışı ağını ortaya döken Yıldız para trafiğini İmamoğlu'nun bizzat yönlendirdiğini ve Fatih Keleş'in de etkili olduğunu söyledi.
Ekrem İmamoğlu'nun hafriyat - döküm sahası alanındaki işlerin gayriresmi eşit ortağı olduğunu, İSTAÇ'ın bypass edilerek ciddi bir kamu zararı oluşturulduğunu bu yolla elde edilen paraların da yurt dışına aktarıldığını dile getirdi.
Ekrem İmamoğlu - Fatih Keleş (Takvim.com.tr)
MURAT ONGUN VE FATİH KELEŞ ARASINDA PASTA KAVGASI
Ertan Yıldız da tıpkı etkin pişmanlıktan yararlanan Murat Abbas gibi Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı isimlerini zikretti. Dijital Deneyim Müzesi işi üzerinden nasıl vurgun yapıldığını detaylarıyla anlattı.
Murat Ongun ve Fatih Keleş arasındaki "pasta" kavgasını açık etti.
Ertan Yıldız, Ongun ve Keleş arasındaki kavgada İmamoğlu'nun araya girdiğini belirtip şu ifadeleri kullandı:
Medya Kültür ve İletişim alanını belediyenin ilk aylarında Ekrem İmamoğlu Murat Ongun, Serdar Taşkın ve Fatih Keleş organize etmiştir. Bu alan tamamen kapalı devre olup, benim herhangi bir dahilim olmamıştır. Bir süre sonra Murat Ongun ve Fatih Keleş'in tartışması neticesinde başkanın araya girmesi ile bu alan tamamen Murat Ongun'a bırakılmıştır. Emrah Bağdatlı isimli şahsın ne iş yaptığını tam bilmemekle beraber sürekli Murat Ongun'un yanında ve iletişim çadırına gittiğimde de burada görmekteydim.
Bu alan dediğim gibi Murat Ongun'un yönetimindeydi.