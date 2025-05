Yeniden ayağa kalkışın simge şehri! Bakan Kurum’dan Hatay’a 3 müjde

(AA)

"DEPREM BÖLGESİNİN HER BİR KARIŞINDA VARIZ"

Deprem bölgesinde kararlılıkla çalışmaların devam ettiğini ifade eden Bakan Kurum, yıl sonuna kadar sözlerin tutulacağının altını çizdi:

Bugün deprem bölgesinde yürüttüğümüz son derece kapsamlı çalışmalar bir inşa hareketinden çok daha fazlasıdır. Ve bu bir milletin kararlılığının, azminin ve yeniden doğuşunun da itibarıdır. Şu anda depremin gerçekleştiği bir karışında, ilçelerinde, köylerinde, mahallelerinde her taşında emeğimiz var, alın terimiz var. Kahramanmaraş'tan Adıyaman'a, Malatya'dan Osmaniye'ye, Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya kadar her şehirde, her ilçede, her köyde bu milletin umudunu yeşertmek için gece gündüz çalışıyoruz. İşte geldiğimiz nokta. 11 ilimizde, yaklaşık 3 bin 500 şantiyede, 182 bin mühendis, mimar, işçi kardeşimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışıyoruz.



"TEMELİNDE DEVLETİMİZİN KARARLILIĞI, HARCINDA MİLLETİMİZİN DUALARI VAR"

Bakan Kurum, önümüzdeki ay Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Kahramanmaraş'ta katılacağı törenle ilgili "Temelinde devletimizin kararlılığı, harcında ise milletimizin dualarının olduğu 250 bininci konutumuzu da yine büyük bir coşku içerisinde hak sahibimize teslim ediyor olacağız" ifadelerini kullandı.