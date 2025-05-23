Okan Buruk'tan "şampiyon kadro" kararı! İlk 11'i netleştirdi

OSIMHEN ZİRVEDE Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bu sezon 40 resmi maçta 36 gol kaydederek kariyerinin en skorer sezonunu yaşıyor. Süper Lig'de attığı 25 golle krallık yarışında zirvede yer alan Osimhen, Göztepe karşısında farkı açmak istiyor. Gol krallığında Osimhen'i RAMS Başakşehir'den Piatek (21 gol) ve Trabzonspor'dan Banza (19 gol) takip ediyor.

DURAN TOP FARKI Bu sezon 87 gol atan Galatasaray, bunların 36'sını duran toplardan buldu. Ayrıca, ilk golü attığı 27 maçın 15'inde skoru duran toplar sayesinde açtı. Bu istatistik, sarı-kırmızılıların bu sezon duran top organizasyonlarındaki başarısını gözler önüne seriyor.

CEZALILAR VE SINIRDA OLANLAR VAR Galatasaray'da Gabriel Sara ve Fernando Muslera, sarı kart cezaları nedeniyle Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca Osimhen, Davinson Sanchez ve Dries Mertens, kart görmeleri halinde 38. haftadaki RAMS Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.

REKABETTE ASLAN ÖNDE Galatasaray ile Göztepe bugüne dek Süper Lig'de 61 kez karşılaştı. Bu maçların 36'sını Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı. 13 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Gol sayısında da Galatasaray'ın 97-45 üstünlüğü bulunuyor.