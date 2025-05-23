Okan Buruk'tan "şampiyon kadro" kararı! İlk 11'i netleştirdi

Süper Lig'de sezonun şampiyonu Galatasaray, 37. hafta mücadelesinde Göztepe'ye konuk olacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak ve mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek.
Süper Lig'de sezonun şampiyonu Galatasaray, 37. hafta mücadelesinde Göztepe'ye konuk olacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak ve mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek.
HEDEF SERİYİ SÜRDÜRMEK
Ligde oynadığı 34 maçta 28 galibiyet, 5 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyetle 89 puana ulaşan Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde şampiyonluğu garantiledi. Sarı-kırmızılılar, Göztepe karşısında bu sezon ilk kez 7 maçlık galibiyet serisi yakalama hedefiyle sahaya çıkacak.
28 KEZ AĞLARI SARSTI
Son 9 resmi maçını kazanan Galatasaray, bu süreçte rakip ağlara 28 gol gönderip sadece 4 gol yedi. Cimbom, Süper Lig'de Reeder Samsunspor, Sipay Bodrum FK, Trabzonspor, Bellona Kayserispor, Net Global Sivasspor ve ikas Eyüpspor'u mağlup ederken; Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor'u eledi.
OSIMHEN ZİRVEDE
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bu sezon 40 resmi maçta 36 gol kaydederek kariyerinin en skorer sezonunu yaşıyor. Süper Lig'de attığı 25 golle krallık yarışında zirvede yer alan Osimhen, Göztepe karşısında farkı açmak istiyor. Gol krallığında Osimhen'i RAMS Başakşehir'den Piatek (21 gol) ve Trabzonspor'dan Banza (19 gol) takip ediyor.
DURAN TOP FARKI
Bu sezon 87 gol atan Galatasaray, bunların 36'sını duran toplardan buldu. Ayrıca, ilk golü attığı 27 maçın 15'inde skoru duran toplar sayesinde açtı. Bu istatistik, sarı-kırmızılıların bu sezon duran top organizasyonlarındaki başarısını gözler önüne seriyor.
CEZALILAR VE SINIRDA OLANLAR VAR
Galatasaray'da Gabriel Sara ve Fernando Muslera, sarı kart cezaları nedeniyle Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca Osimhen, Davinson Sanchez ve Dries Mertens, kart görmeleri halinde 38. haftadaki RAMS Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.
REKABETTE ASLAN ÖNDE
Galatasaray ile Göztepe bugüne dek Süper Lig'de 61 kez karşılaştı. Bu maçların 36'sını Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı. 13 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Gol sayısında da Galatasaray'ın 97-45 üstünlüğü bulunuyor.
İzmir'de oynanan 30 maçta Galatasaray 16, Göztepe 9 kez kazandı. Gollerde ise Galatasaray 45, Göztepe 27 gol kaydetti.
SON 6 MAÇI KAZANDI
İki takım arasında oynanan son 6 Süper Lig karşılaşmasını da Galatasaray kazandı. Bu maçlarda 16 gol atan sarı-kırmızılılar, kalelerinde 7 gol gördü.
CİMBOM'DAN FARKLI SKORLAR
Galatasaray, 1978-1979 sezonunda 6-1 ve 1959'daki ilk sezonda 5-0'lık galibiyetlerle Göztepe karşısında en farklı skorlara imza attı. Göztepe ise en fazla 2 farklı galibiyetler elde edebildi.
MUHTEMEL 11 BELLİ OLDU
Teknik direktör Okan Buruk, İzmir deplasmanında forma vereceği isimleri de netleştirdi.
Galatasaray'ın Göztepe karşısına Günay, Sallai, Eren, Sanchez, Abdülkerim, Torreira, Lemina, Dries Mertens, Yunus, Barış Alper, Morata ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.