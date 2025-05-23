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Okan Buruk'tan "şampiyon kadro" kararı! İlk 11'i netleştirdi

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantileyerek beşinci yıldızı göğsüne takan Galatasaray, 37. haftada Göztepe ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, formalite olarak gördüğü maçta da rakibini yenerek 3 puanla İstanbul'a dönmek ve taraftarlarıyla kucaklaşmak amacında. Teknik direktör Okan Buruk da karşılaşmanın ilk 11'ini belirledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 17:51 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 17:53
Okan Buruk’tan şampiyon kadro kararı! İlk 11’i netleştirdi

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Süper Lig'de sezonun şampiyonu Galatasaray, 37. hafta mücadelesinde Göztepe'ye konuk olacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak ve mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Okan Buruk’tan şampiyon kadro kararı! İlk 11’i netleştirdi

HEDEF SERİYİ SÜRDÜRMEK

Ligde oynadığı 34 maçta 28 galibiyet, 5 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyetle 89 puana ulaşan Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde şampiyonluğu garantiledi. Sarı-kırmızılılar, Göztepe karşısında bu sezon ilk kez 7 maçlık galibiyet serisi yakalama hedefiyle sahaya çıkacak.

Okan Buruk’tan şampiyon kadro kararı! İlk 11’i netleştirdi

28 KEZ AĞLARI SARSTI

Son 9 resmi maçını kazanan Galatasaray, bu süreçte rakip ağlara 28 gol gönderip sadece 4 gol yedi. Cimbom, Süper Lig'de Reeder Samsunspor, Sipay Bodrum FK, Trabzonspor, Bellona Kayserispor, Net Global Sivasspor ve ikas Eyüpspor'u mağlup ederken; Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor'u eledi.

Okan Buruk’tan şampiyon kadro kararı! İlk 11’i netleştirdi

OSIMHEN ZİRVEDE

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bu sezon 40 resmi maçta 36 gol kaydederek kariyerinin en skorer sezonunu yaşıyor. Süper Lig'de attığı 25 golle krallık yarışında zirvede yer alan Osimhen, Göztepe karşısında farkı açmak istiyor. Gol krallığında Osimhen'i RAMS Başakşehir'den Piatek (21 gol) ve Trabzonspor'dan Banza (19 gol) takip ediyor.

Okan Buruk’tan şampiyon kadro kararı! İlk 11’i netleştirdi

DURAN TOP FARKI

Bu sezon 87 gol atan Galatasaray, bunların 36'sını duran toplardan buldu. Ayrıca, ilk golü attığı 27 maçın 15'inde skoru duran toplar sayesinde açtı. Bu istatistik, sarı-kırmızılıların bu sezon duran top organizasyonlarındaki başarısını gözler önüne seriyor.

Okan Buruk’tan şampiyon kadro kararı! İlk 11’i netleştirdi

CEZALILAR VE SINIRDA OLANLAR VAR

Galatasaray'da Gabriel Sara ve Fernando Muslera, sarı kart cezaları nedeniyle Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca Osimhen, Davinson Sanchez ve Dries Mertens, kart görmeleri halinde 38. haftadaki RAMS Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.

Okan Buruk’tan şampiyon kadro kararı! İlk 11’i netleştirdi

REKABETTE ASLAN ÖNDE

Galatasaray ile Göztepe bugüne dek Süper Lig'de 61 kez karşılaştı. Bu maçların 36'sını Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı. 13 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Gol sayısında da Galatasaray'ın 97-45 üstünlüğü bulunuyor.

Okan Buruk’tan şampiyon kadro kararı! İlk 11’i netleştirdi

İzmir'de oynanan 30 maçta Galatasaray 16, Göztepe 9 kez kazandı. Gollerde ise Galatasaray 45, Göztepe 27 gol kaydetti.

Okan Buruk’tan şampiyon kadro kararı! İlk 11’i netleştirdi

SON 6 MAÇI KAZANDI

İki takım arasında oynanan son 6 Süper Lig karşılaşmasını da Galatasaray kazandı. Bu maçlarda 16 gol atan sarı-kırmızılılar, kalelerinde 7 gol gördü.

Okan Buruk’tan şampiyon kadro kararı! İlk 11’i netleştirdi

CİMBOM'DAN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, 1978-1979 sezonunda 6-1 ve 1959'daki ilk sezonda 5-0'lık galibiyetlerle Göztepe karşısında en farklı skorlara imza attı. Göztepe ise en fazla 2 farklı galibiyetler elde edebildi.

Okan Buruk’tan şampiyon kadro kararı! İlk 11’i netleştirdi

MUHTEMEL 11 BELLİ OLDU

Teknik direktör Okan Buruk, İzmir deplasmanında forma vereceği isimleri de netleştirdi.

Okan Buruk’tan şampiyon kadro kararı! İlk 11’i netleştirdi

Galatasaray'ın Göztepe karşısına Günay, Sallai, Eren, Sanchez, Abdülkerim, Torreira, Lemina, Dries Mertens, Yunus, Barış Alper, Morata ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.

Okan Buruk’tan şampiyon kadro kararı! İlk 11’i netleştirdi

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