İstanbul Yeni Havalimanı ile daha da büyüyecek olan THY, Take-off (havalanma) adını verdiği bir programla gençlere birbirinden farklı alanlarda çalışma imkanı açtı. Aralarında İnsan Kaynakları ve Destek Üniteleri, Pazarlama ve Satış, Satınalma bölümleri de dahil 8 departman için THY'de, gençlerin yeni işine ilk adımı atabilmesini sağlayacak fırsatlar paketi sunan bir yetenek programı başvurusu başlatıldı. Başvurusu kabul edilenler Eylül- Ekim'de çalışmaya başlayacak. İlanda; 1 Ocak 1994 ve sonrası doğumlu olan, (yüksek lisans öğrencileri için 1 Ocak 1992 ve sonrası) üniversitelerin 4. sınıf lisans veya yüksek lisans öğrencileri, yeni mezun ya da iş hayatında en fazla 1 yıl tecrübesi olanlar, iyi derecede İngilizce bilenler, gelişimine önem veren, yeni ve uygulanabilir fikirler üretebilen, ekip içinde uyumlu olan herkesin başvurabileceği belirtildi. Başvurular 30 Haziran'a kadar alınacak. İlanda kurumun sunduğu imkanlara dikkat çekilerek, "Geniş bir bölgeye yayılmış servis ağı, yemek, özel sağlık sigortası, çalışan aileleri için sunulan özel sağlık sigortası indirimleri, doğum, emzirme, ölüm, evlenme yardımları, kreş imkanı sunulan hizmetlerdendir" denildi.
THY eleman arıyor
Türk Hava Yolları 8 departman için eleman arayışına başladı. Yetenek programı sonrasında seçilenler Eylül’de işe başlayacak
Etiketler: THY , yüksek lisans , sigorta , eleman alımı , personel alımı , iş ilanı
- 20 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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