Müge Anlı’da gündeme gelmişti: 11 yıllık gizemli kayıp çözüldü

Kırıkkale'de çilingirle girilen evdeki derin dondurucuda erkek cesedi bulundu. Cesedin 11 yıl önce kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu değerlendirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı. Okumuşoğlu ailesinin 2015 yılında Müge Anlı'nın programına katıldığı ortaya çıktı. Okumuşoğu ailesi, o dönem kayıp adamın her şeyini Meliha Veski adlı kadına anlattığını ileri sürmüştü. Kendisini evliya olarak tanıtan ve ailenin altınlarını alan Veski'nin ilerleyen zamanlarda "Altınlar şekere dönüştü" demesi ise herkesi hayrete düşürmüştü.