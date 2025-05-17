Kırıkkale'de bir apartman dairesinde kiracı olarak kalan kişiden uzun süredir haber alamayan ev sahibi, çilingir yardımıyla kapıyı açtırınca derin dondurucu ve buzdolabının içinde, çöp poşetlerine sarılı halde erkek cesedi buldu.

CESET 11 YIL ÖNCE KAYBOLAN ADAMA AİT ÇIKTI Cesedin yaklaşık 11 yıl önce kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl dışından Kırıkkale'ye gelen ev sahibi C.Ç., uzun süredir kiracısı Meliha Veske'ye ulaşamayınca çilingir yardımıyla dairenin kapısını açtırdı. Evde yaptığı kontrol sırasında, derin dondurucu ve buzdolabının içinde çöp poşetlerine sarılı bir cesetle karşılaşınca durumu polise bildirdi.

11 YIL ÖNCE KAYBOLAN ADAMA AİT OLABİLİR Cumhuriyet savcısının nezaretinde yapılan detaylı incelemede, dondurucularda saklanan cesedin bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Ceset Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cesedin, yaklaşık 11 yıldır kayıp olarak aranan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu değerlendiriliyor.