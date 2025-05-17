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Ailesi Müge Anlı'ya çıkmıştı! Cesedi 11 yıl sonra derin dondurucuda bulundu! Fal ve büyü detayı hayrete düşürdü

Kırıkkale'de çilingirle girilen evdeki derin dondurucuda erkek cesedi bulundu. Cesedin 11 yıl önce kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu değerlendirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı. Okumuşoğlu ailesinin 2015 yılında Müge Anlı'nın programına katıldığı ortaya çıktı. İşte kan donduran olay...

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Giriş Tarihi :17 Mayıs 2025 , 07:24 Güncelleme Tarihi :17 Mayıs 2025 , 07:38
Ailesi Müge Anlı’ya çıkmıştı! Cesedi 11 yıl sonra derin dondurucuda bulundu! Fal ve büyü detayı hayrete düşürdü

Kırıkkale'de bir apartman dairesinde kiracı olarak kalan kişiden uzun süredir haber alamayan ev sahibi, çilingir yardımıyla kapıyı açtırınca derin dondurucu ve buzdolabının içinde, çöp poşetlerine sarılı halde erkek cesedi buldu.

Ailesi Müge Anlı’ya çıkmıştı! Cesedi 11 yıl sonra derin dondurucuda bulundu! Fal ve büyü detayı hayrete düşürdü

CESET 11 YIL ÖNCE KAYBOLAN ADAMA AİT ÇIKTI

Cesedin yaklaşık 11 yıl önce kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ailesi Müge Anlı’ya çıkmıştı! Cesedi 11 yıl sonra derin dondurucuda bulundu! Fal ve büyü detayı hayrete düşürdü

İl dışından Kırıkkale'ye gelen ev sahibi C.Ç., uzun süredir kiracısı Meliha Veske'ye ulaşamayınca çilingir yardımıyla dairenin kapısını açtırdı. Evde yaptığı kontrol sırasında, derin dondurucu ve buzdolabının içinde çöp poşetlerine sarılı bir cesetle karşılaşınca durumu polise bildirdi.

Ailesi Müge Anlı’ya çıkmıştı! Cesedi 11 yıl sonra derin dondurucuda bulundu! Fal ve büyü detayı hayrete düşürdü

11 YIL ÖNCE KAYBOLAN ADAMA AİT OLABİLİR

Cumhuriyet savcısının nezaretinde yapılan detaylı incelemede, dondurucularda saklanan cesedin bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Ceset Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cesedin, yaklaşık 11 yıldır kayıp olarak aranan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu değerlendiriliyor.

Ailesi Müge Anlı’ya çıkmıştı! Cesedi 11 yıl sonra derin dondurucuda bulundu! Fal ve büyü detayı hayrete düşürdü

"HİÇ KOKU HİSSETMEDİK"

Apartman sakini Lütfü Gümüşsoy, "Uzun zamandır kimin oturduğunu bilmiyoruz. 'Eşyalarıyla birlikte kiraya verdik' demişlerdi. Geleni gideni merak ediyorduk. Ev sahibi de 'Kirasını alıyorum' diyordu. Biz de birisi var sanıyorduk. Karşı komşulara soruyorduk, 'Buraya gelen giden var mı?' diye. Onlar da 'Kimseyi görmüyoruz' diyorlardı. Hiç koku hissetmedik" ifadelerini kullandı.

Ailesi Müge Anlı’ya çıkmıştı! Cesedi 11 yıl sonra derin dondurucuda bulundu! Fal ve büyü detayı hayrete düşürdü

MELİHA VESKE HAYATINI KAYBETTİ

Cinayetin işlendiği evi kiralayan ancak başka bir evde ailesiyle birlikte yaşayan 58 yaşındaki Meliha Veske'nin ise 3 Mayıs 2025'te sağlık problemlerinden dolayı hayatını kaybettiği belirtildi.

Ailesi Müge Anlı’ya çıkmıştı! Cesedi 11 yıl sonra derin dondurucuda bulundu! Fal ve büyü detayı hayrete düşürdü

Ev kirasının ve elektrik faturasının 11 yıldır Meliha Veske tarafından düzenli olarak ödendiği öğrenildi.

Ailesi Müge Anlı’ya çıkmıştı! Cesedi 11 yıl sonra derin dondurucuda bulundu! Fal ve büyü detayı hayrete düşürdü

"MELİHA ABLAMLA BULUŞACAĞIM DİYEREK ÇIKTI"

Hüseyin Okumuşoğlu'nun 11 yıl önce 'Meliha ablamla buluşacağım' diyerek evden çıktığı ve bir daha kendisinden haber alınamadığı, Okumuşoğlu ailesinin 2015 yılında Müge Anlı'nın programına katıldığı ortaya çıktı.

Ailesi Müge Anlı’ya çıkmıştı! Cesedi 11 yıl sonra derin dondurucuda bulundu! Fal ve büyü detayı hayrete düşürdü

FAL VE BÜYÜ İŞLERİ İLE UĞRAŞIYORDU

O tarihte 40 yaşında olan Hüseyin Okumuşoğlu'nun eşinin, Meliha Veske'nin fal ve büyü işleriyle uğraştığını ve kendisiyle eşinin arasını bozduğunu öne sürdüğü ortaya çıktı.