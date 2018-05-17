Ekonomik ve siyasi saldırılara rağmen büyümeye devam eden Türkiye'de, bu yılın ilk çeyreğinde çarklar hızlı döndü. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi Mart'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.6 arttı. Mart itibarıyla son 3 yılın en hızlı artışına imza atılırken, ilk çeyrekteki artış yüzde 9.8 olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0.2 artış gerçekleşti. Analistler ilk çeyrek büyümesinin yüzde 7'nin üstünde olacağını belirtti.
Çarklar dönüyor
Etiketler: Türkiye , İlk çeyrek , Mart
- 17 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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