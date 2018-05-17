;
Yol Durumu
RAMAZAN
İMSAKİYE
  1. Halk Ekmek’in pidesi 1 lira
  2. Ekonomi yönetimi devrede

Çarklar dönüyor

Çarklar dönüyor
Ekonomik ve siyasi saldırılara rağmen büyümeye devam eden 'de, bu yılın ilk çeyreğinde çarklar hızlı döndü. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi 'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.6 arttı. Mart itibarıyla son 3 yılın en hızlı artışına imza atılırken, teki artış yüzde 9.8 olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0.2 artış gerçekleşti. Analistler ilk çeyrek büyümesinin yüzde 7'nin üstünde olacağını belirtti.
Etiketler: , ,
  • 17 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ