Türkiye zirvede! Hayvancılıkta Avrupa’da yeniden ilk sıraya yükseldik

AB ülkelerinde küçükbaş hayvanlardan koyun sayısında ilk sırayı 13 milyon 476 binle İspanya aldı. Onu 10 milyon 443 binle Romanya, 7 milyon 774 binle Yunanistan, 6 milyon 607 binle Fransa, 5 milyon 390 binle İtalya, 3 milyon 637 binle İrlanda ve 2 milyon 142 binle Portekiz takip etti.

Aynı dönemde Türkiye'nin toplam küçükbaş hayvan sayısı yüzde 4,8 yükselerek 54 milyon 903 bin olurken, koyun varlığı 44 milyon 81 bin olarak kayıtlara geçti. Koyun varlığında Türkiye, Avrupa'daki en yakın rakibi olan İspanya'yı 3 kat geçti.

AB ülkeleri arasında küçükbaş hayvanlardan keçi sayısında ise ilk sırayı 2 milyon 576 binle Yunanistan aldı. Onu 2 milyon 361 binle İspanya, 1 milyon 426 binle Romanya, 1 milyon 339 binle Fransa, 911 binle İtalya ve 552 binle Hollanda izledi.