Kırmızı bültenle aranıyorlardı! 3 suçlu daha paketlenip getirildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda önemli bir operasyona imza atıldığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , uluslararası düzeyde aranan üç suçlunun Almanya ve Hırvatistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.

'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etmek' suçundan ulusal seviyede aranan H.D., yine Almanya'da yakalandı.

KAÇAMAYACAKLAR

Bakan Yerlikaya, operasyonun uluslararası iş birliğinin ve suçla mücadelede kararlılığın bir göstergesi olduğunu belirterek, "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar." ifadelerini kullandı.