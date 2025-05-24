SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! 3 suçlu daha paketlenip getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan Ç.A. ve M.D.Ç. ile ulusal seviyede aranan H.D.’nin Almanya ve Hırvatistan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı. Uluslararası iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyon, Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 09:00 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 09:24
Kırmızı bültenle aranıyorlardı! 3 suçlu daha paketlenip getirildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası düzeyde aranan üç suçlunun Almanya ve Hırvatistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda önemli bir operasyona imza atıldığını belirtti.

2'Sİ KIRMIZI BÜLTEN BİRİ ULUSAL SEVİYEDE ARANIYORDU
Operasyon kapsamında;

'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama' suçundan kırmızı bültenle aranan Ç.A., Almanya'da,

'Reşit olmayan kişiye cinsel saldırı' suçundan kırmızı bültenle aranan M.D.Ç., Hırvatistan'da,

'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etmek' suçundan ulusal seviyede aranan H.D., yine Almanya'da yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin Türkiye'ye iadesi sağlandı.

KAÇAMAYACAKLAR
Bakan Yerlikaya, operasyonun uluslararası iş birliğinin ve suçla mücadelede kararlılığın bir göstergesi olduğunu belirterek, "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 4 suç makinası Gürcistanda yakalandı... Türkiyeye iade edildiİçişleri Bakanlığı duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 4 suç makinası Gürcistanda yakalandı... Türkiyeye iade edildi