Tazminata Temmuz zammı! Nasıl hesaplanıyor? Hangi ek ödemeler hesaba katılıyor?

HANGİ EK ÖDEMELER HESABA KATILIYOR? Kıdem tazminatı her yıl için son 30 günlük giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Hesaplamada işçiye sağlanan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutuluyor. Ancak bunların hesaba katılması için devamlılık arz etmesi gerekiyor. Yemek, yol, giyim, sağlık, barınma, kira, yakacak-aydınlatma, eğitim, erzak, çocuk ve aile yardımı, yıpranma tazminatı, mali sorumluluk tazminatı, kalifiye, nitelik zammı ve devamlı ödenen primler dahil ediliyor.

İşçiye özel sağlık ve hayat sigortası yapılmışsa bunların primleri de hesaplamada bulunuyor. Düzenli verilmeyen primler, yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, genel tatil ücreti, bayram harçlığı, izin harçlığı, teşvik ikramiyesi ve primleri, seyahat primleri, iş arama yardımı, bir defalık verilen ikramiyeler, hastalık, evlenme, doğum ve ölüm yardımı gibi ödemeler ise hesaba katılmıyor. Evden çalışma yapılan işyerlerinde de çalışanlara elektrik ve internet için aylık ödeme yapılıyor. Bu şekilde düzenli yapılan ödemelerin de dikkate alınması gerekiyor.

EK ÖDEMELER NASIL İLAVE EDİLİYOR? Ücret dışındaki para veya para ile ölçülebilen menfaatler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınırken, son bir yıl içinde yapılan ödemeler toplamı 365'e bölünerek, 1 güne düşen miktar belirleniyor. Bu tutar da 30 ile çarpılarak kıdem tazminatı hesabına dahil ediliyor. Yargıtay, yıl içinde ücrete zam yapılmışsa, hesaplamalarda son yapılan ödemeyi dikkate alıyor.

(AA)

TAZMİNATTA NELER DEĞİŞECEK?

Yıl içinde işverenler tarafından maaş artışları yapılırsa bu durumda çalışanların tazminat tutarları yükselecek. Mevcut asgari ücret ise yıllık olarak belirlendi. Ancak bir ara zam yapılırsa, asgari ücretle çalışanların tazminatı artacak. Tazminatın tavanında ise memur maaş katsayısındaki değişime bağlı olarak Temmuz'da artış olacak.

Özel sektörde çalışan işçileri ilgilendiren tavan halen 46 bin 655 lira. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 46 bin 301 lira ödeme yapılıyor. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahminlerine göre memur maaş katsayısındaki Temmuz artışı yüzde 16.98 olarak bekleniyor.

Bu tahmin gerçekleşirse kıdem tazminatı tavanı 54 bin 577 liraya çıkacak. Damga vergisi kesilmiş olarak her yıl için en çok 54 bin 163 lira verilecek. Halen brüt maaşı mevcut tavanın üzerinde olanların, imkanı varsa işten ayrılmak için Temmuz'u beklemesi avantajına olacak.

YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.