Online alışverişte yeni dönem! Bakanlık duyurdu: Cep telefonu, akıllı saat, tablet, bilgisayar...

Ticaret Bakanlığı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde yaptığı son değişiklikleri X hesabından duyurdu. Daha önce 2026'da yürürlüğe girmesi planlanan bazı düzenlemelerin, 4 Eylül 2024'te yapılan 28. Tüketici Konseyi'ndeki değerlendirmeler sonrasında revize edilmesine karar verildi. Yapılan değişikliklerle tüketici haklarının güçlendirilmesi ve e-ticarette daha güvenli bir alışveriş ortamı sağlanması hedefleniyor.

KARGO ÜCRETİ SATICIYA AİT

Yeni düzenlemeyle birlikte, mesafeli satış sözleşmelerinde tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda ürünün iadesine ilişkin kargo ücreti tüketiciye yüklenmeyecek. Bu ücret satıcı ya da sağlayıcı tarafından karşılanacak. Böylece tüketicilerin ekonomik haklarının korunmasına yönelik önemli bir adım daha atılmış oldu.

ELEKTRONİK ÜRÜNLERDE CAYMA HAKKI

Bir diğer önemli değişiklik ise elektronik ürünlerle alakalı. Daha önce istisna kapsamına alınması planlanan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi ürünler için de tüketici cayma hakkını kullanabilecek. Tüketiciler özellikle pahalı elektronik ürünler için de internetten alışveriş yaparken koruma altına alınmış olacaklar.

ARABULUCU ŞARTI EKLENDİ Son olarak, 2026 yılında yürürlüğe girecek başka bir düzenlemeyle, mesafeli sözleşmelerde tüketiciye ön bilgilendirme formu aracılığıyla dava açmadan önce arabulucuya başvurma şartı hakkında bilgi verilmesi zorunlu hale gelecek.