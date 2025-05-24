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Online alışverişte yeni dönem! Bakanlık duyurdu: Cep telefonu, akıllı saat, tablet, bilgisayar...

Ticaret Bakanlığı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Artık online alışverişlerde iade kargo ücretleri tüketiciden değil, satıcıdan tahsil edilecek. Ayrıca cep telefonu, tablet ve akıllı saat gibi elektronik ürünlerde cayma hakkı kullanılabilecek.

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Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 11:21 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 11:21
Online alışverişte yeni dönem! Bakanlık duyurdu: Cep telefonu, akıllı saat, tablet, bilgisayar...

Ticaret Bakanlığı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde yaptığı son değişiklikleri X hesabından duyurdu. Daha önce 2026'da yürürlüğe girmesi planlanan bazı düzenlemelerin, 4 Eylül 2024'te yapılan 28. Tüketici Konseyi'ndeki değerlendirmeler sonrasında revize edilmesine karar verildi. Yapılan değişikliklerle tüketici haklarının güçlendirilmesi ve e-ticarette daha güvenli bir alışveriş ortamı sağlanması hedefleniyor.

Online alışverişte yeni dönem! Bakanlık duyurdu: Cep telefonu, akıllı saat, tablet, bilgisayar...

KARGO ÜCRETİ SATICIYA AİT
Yeni düzenlemeyle birlikte, mesafeli satış sözleşmelerinde tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda ürünün iadesine ilişkin kargo ücreti tüketiciye yüklenmeyecek. Bu ücret satıcı ya da sağlayıcı tarafından karşılanacak. Böylece tüketicilerin ekonomik haklarının korunmasına yönelik önemli bir adım daha atılmış oldu.

Online alışverişte yeni dönem! Bakanlık duyurdu: Cep telefonu, akıllı saat, tablet, bilgisayar...

ELEKTRONİK ÜRÜNLERDE CAYMA HAKKI
Bir diğer önemli değişiklik ise elektronik ürünlerle alakalı. Daha önce istisna kapsamına alınması planlanan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi ürünler için de tüketici cayma hakkını kullanabilecek. Tüketiciler özellikle pahalı elektronik ürünler için de internetten alışveriş yaparken koruma altına alınmış olacaklar.

Online alışverişte yeni dönem! Bakanlık duyurdu: Cep telefonu, akıllı saat, tablet, bilgisayar...

ARABULUCU ŞARTI EKLENDİ

Son olarak, 2026 yılında yürürlüğe girecek başka bir düzenlemeyle, mesafeli sözleşmelerde tüketiciye ön bilgilendirme formu aracılığıyla dava açmadan önce arabulucuya başvurma şartı hakkında bilgi verilmesi zorunlu hale gelecek.

Online alışverişte yeni dönem! Bakanlık duyurdu: Cep telefonu, akıllı saat, tablet, bilgisayar...

Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarını korumaya yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.