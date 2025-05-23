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MHP lideri Devlet Bahçeli'den "adaylık" çağrısı: Türkiye'nin Erdoğan'a ihtiyacı var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan’ın "Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok." sözlerine karşılık dikkat çeken bir açıklama yaptı. Türkiye’nin güçlü bir ivme yakaladığını vurgulayan Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir" dedi. Bahçeli, Erdoğan'ın liderliğinin sürdürülebilir kalkınma ve milli birlik için vazgeçilmez olduğunu belirtti. İşte Devlet Bahçeli'nin o açıklaması...

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Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 15:48 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 16:17
MHP lideri Devlet Bahçeli’den adaylık çağrısı: Türkiye’nin Erdoğan’a ihtiyacı var

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilk kez çok güçlü bir ivme kazandığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN MACARİSTAN DÖNÜŞÜ AÇIKLADI: TEKRAR ADAY OLMA GİBİ BİR DERDİM YOK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mayıs'ta Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken yeni anayasa için önemli mesajlar verdi.

Erdoğan kendisine yöneltilen, "Türkiye'nin neden yeni bir anayasaya ihtiyacı vardır? Siz 1924 Anayasası'ndan 101 yıl sonra Türkiye'nin ikinci sivil anayasasını yapmak için Meclis'te ve toplumda bir mutabakat olduğunu düşünüyor musunuz? Yeni bir anayasanın, yani sivil anayasanın öneminin idrak edildiği kanaatinde misiniz?" sorusunu yanıtladı.

Başkan Erdoğan Macaristan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladıBaşkan Erdoğan Macaristan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı

"Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok." diyen Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye değişiyor, dünya değişiyor. Yeni bir çağda yaşıyoruz, daha yeni bir çağa doğru ilerliyoruz. Bu kadar hızlı değişen dünyada, eski Türkiye'nin üstelik de darbenin şartlarında hazırlanmış, ne kadar değişiklik yapılırsa yapılsın darbeci zihniyetin satırlarında gezindiği bir anayasa ile bir yere varmak mümkün müdür? Darbecilerin yazdığı anayasa ile toplumu birleştirmenin ne kadar zor olduğunu 40 yıldır yaşayarak görmüyor muyuz? Bugün yaşadığımız birçok sorunun temelinde darbe anayasasının olduğunu bilmeyen var mı? Siyasi hayatım boyunca Türkiye'nin sivil, demokratik ve özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacı olduğunu dile getirdim. Bugün de aynı noktadayım. Artık darbecilerin yazdığı, darbecilerin ortaya koyduğu bir anayasayla Türkiye geleceğe yürüyemez. Artık darbecilerin değil, sivillerin ortaya koyduğu bir anayasaya ihtiyacımız var.

"GELİN EL ELE VERELİM"
Bunun için de AK Parti olarak biz bir çalışma yapıyoruz. Bununla ilgili bazı arkadaşlarımıza görevler de verdik. Bütün mesele, acaba Cumhuriyet Halk Partisi de bizlerle ortak, müşterek bir sivil anayasa yapma yolculuğuna çıkar mı? Önemli olan bu. Diyoruz ki; gelin el ele verelim. Komisyonlarımızı kuralım ve bu komisyonlarla beraber sivil anayasayı bir an önce oluşturalım ve milletimize takdim edelim. Hem milli olsun hem yerli olsun. Böyle bir anayasayı inşallah Türkiye görsün, yaşasın. Olmaması için hiçbir sebep yok. İlk dört madde ile ilgili herhangi bir sorun yok. Yani AK Parti olarak bizim böyle bir sorunumuz yok ve diğer siyasi partilerin de hemen hemen birçoğunun böyle bir sorunu yok. Ortada ilk dört madde ile ilgili bir sorun olmadığına göre, sadece yol haritasını belirleyeceğiz. Süratle heyetlerimizi oluşturabiliriz. Başbakanlığım döneminde böyle bir çalışmayı yapmıştık, yine yapabiliriz, fazla vaktimizi almaz. Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok. Atacağımız adımlarla ülkemizin itibarını nasıl yükseltiriz, derdimiz bu. Şu anda artık Türkiye'nin milli geliri hamdolsun güçlü bir konuma ulaştı. Göreve geldiğimizde rakamlar neydi, şu anda rakamlar nerede? İhracata bakıyorsun, ihracatta hamdolsun 265-270 milyar dolar seviyelerini yakaladık. Öbür tarafta kişi başı milli gelirimiz o yıllara göre tavan yapmaya başladı. Rezervimiz de tırmanmaya başladı. Döviz rezervi noktasında şu anda hazinemiz güçlü."

Başkan Erdoğan Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladıBaşkan Erdoğan Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı

BAHÇELİ: TÜRKİYE'NİN ERDOĞAN'A İHTİYACI VAR
Başkan Erdoğan'ın sözlerinin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin Erdoğan'a ihtiyacı var" çıkışını yaptı.

MHP lideri Devlet Bahçeli ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)MHP lideri Devlet Bahçeli ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Bahçeli şunları söyledi:

"Yükselen, yükseldikçe aşılmaz engelleri geçen, bunun yanı sıra öteden beri kambura dönüşen ağırlıklarını birer birer hafifleten bir Türkiye tablosu dostları sevindirecek düşmanları endişelendirecek derece ve düzeydedir.

Harcı vatan ve millet sevdasıyla karılmış milli yürekler bu sarih ve somut gerçekten gurur ve memnuniyet duymaktadır.

Adım adım yürünen Türkiye Yüzyılı rotasında umutlarımız diri, hedeflerimiz büyük, coşku ve heyecanımız sınırsızdır.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmeti, geceyi gündüze katan fedakar ve haysiyetli mücadelesi samimiyetle ifade ederim ki, her türlü övgünün üstündedir.

MHP lideri Devlet Bahçeli: Türkiye'nin Erdoğan'a ihtiyacı var!

Türkiye Cumhuriyeti devleti ilk kez çok güçlü bir ivme kazanmıştır.

Nevzuhur sorun alanlarına rağmen ufuk ötesine kilitlenen, milli ülküleri ekonomi-politik düzlemde kifayetle kavrayıp önümüzdeki yüzyılı doğru okuyan ve yorumlayan bir yönetim anlayışı çok şükür teşekkül etmiş vaziyettedir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kabine Toplantısı'na ay yıldız motifli bir çiçek gönderdi (12 Mayıs, DHA)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kabine Toplantısı'na ay yıldız motifli bir çiçek gönderdi (12 Mayıs, DHA)

Milletimizin özlemleri hayal olmaktan çıkmış haldedir.

Geleceğin büyük ve süper güç Türkiye'sine kararlı, karakterli, kaliteli ve inançlı siyasi hamlelerle vasıl olmak için samimi, dürüst ve ilkeli siyasi duruş sahnelenmektedir.

İstikbal, Türkiye'nin ve Türk milletinindir.

İstiklal ise Cumhur İttifakının aziz milletimizden aldığı destek ve duayla muhafaza ve müdafaa edilecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı daha çok hizmetler vardır.

Tarihi geriye sarmak akıl dışılıktır.

Tarihin gerisine düşmek izmihlalle eşdeğerdir.

Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın Macaristan ziyaretinin hitamında yaptığı açıklamalar arasında bulunan, "Benim tekrar aday olma derdim yok" ifadesi bizim nazarımızda adil ve hakkaniyetli bir hal beyanı değildir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir.

Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanının yolundan caymaya hakkı yoktur.

Kaldı ki bu durum bugünkü şartlarda ne ülke ne de bölgesel ve küresel gelişmelerle uyumludur.

Terörsüz Türkiye'de aşılacak nice merhale söz konusudur.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurum ve kurallarıyla kökleşmesi hususunda elbirliğiyle yapacağımız pek çok şey olduğu her türlü izahtan varestedir.

Bulanık suda balık avlama merakında olan kriz ve kaos müellifi siyaset bezirganlarının el ovuşturmasına, bozgun heveslerinin azgınlaşmasına, yapılanı yıkmak için pusuya yatmalarına göz yumacak bir vicdan ve siyasi ahlak Milliyetçi Hareket Partisi'nde ve Cumhur İttifakı'nda olması baştan ayağa muhal bir hayaldir.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sadağından çekilip fırlattığı ok menziline ulaşmalıdır.

Bunun için zatı devletlerinin varlığı olmazsa olmaz değer ve önemdedir."

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