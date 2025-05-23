MHP lideri Devlet Bahçeli'den "adaylık" çağrısı: Türkiye'nin Erdoğan'a ihtiyacı var

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli , Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilk kez çok güçlü bir ivme kazandığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir." dedi.

Erdoğan kendisine yöneltilen, "Türkiye'nin neden yeni bir anayasaya ihtiyacı vardır? Siz 1924 Anayasası'ndan 101 yıl sonra Türkiye'nin ikinci sivil anayasasını yapmak için Meclis'te ve toplumda bir mutabakat olduğunu düşünüyor musunuz? Yeni bir anayasanın, yani sivil anayasanın öneminin idrak edildiği kanaatinde misiniz?" sorusunu yanıtladı.

Başkan Erdoğan Macaristan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı

"Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok." diyen Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye değişiyor, dünya değişiyor. Yeni bir çağda yaşıyoruz, daha yeni bir çağa doğru ilerliyoruz. Bu kadar hızlı değişen dünyada, eski Türkiye'nin üstelik de darbenin şartlarında hazırlanmış, ne kadar değişiklik yapılırsa yapılsın darbeci zihniyetin satırlarında gezindiği bir anayasa ile bir yere varmak mümkün müdür? Darbecilerin yazdığı anayasa ile toplumu birleştirmenin ne kadar zor olduğunu 40 yıldır yaşayarak görmüyor muyuz? Bugün yaşadığımız birçok sorunun temelinde darbe anayasasının olduğunu bilmeyen var mı? Siyasi hayatım boyunca Türkiye'nin sivil, demokratik ve özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacı olduğunu dile getirdim. Bugün de aynı noktadayım. Artık darbecilerin yazdığı, darbecilerin ortaya koyduğu bir anayasayla Türkiye geleceğe yürüyemez. Artık darbecilerin değil, sivillerin ortaya koyduğu bir anayasaya ihtiyacımız var.