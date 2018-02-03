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Bayrak değişimi

Bayrak değişimi
OYAK Maden Metalürji Grubu'nda Ocak 2017'den bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Ömer M. Baktır, görevini Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem'e devretti. OYAK , 2017 yılı finansal sonuçlarını da açıkladı. Grubun satışları 8.96 milyon ton seviyesinde gerçekleşti ve satış gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33 artış ile 5.1 milyar ABD Doları, FAVÖK'ü ise yüzde 67 artışla 1.5 milyar ABD Doları oldu. Grup, 45 ülkeye 1.2 milyon ton ihracat gerçekleştirdi.
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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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