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    • Eğitim
    • 28.06.2021 06:48
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    • 28.06.2021 07:03
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    2021 YKS üniversite soruları ve cevapları PDF indir! YKS (TYT-AYT-YDT) puan ve net hesaplama nasıl yapılır?

    2021 YKS üniversite soruları ve cevapları milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyordu. ÖSYM YKS-AYT-TYT-YDT soru kitapçığı ve cevapları açıklaması yaptı. Adaylar 2021 YKS üniversite soruları ve cevaplarını ÖSYM resmi sitesinden öğrenebilecekler. YKS soru ve cevapları 2021 ne zaman açıklanacak? YKS puan hesaplama nasıl yapılır? Soruları da bu kapsamda merak edilmeye başlandı. İşte 2021 YKS üniversite soruları ve cevapları!

    takvim.com.tr
    2021 YKS üniversite soruları ve cevapları PDF indir!

    2021 YKS soruları ve cevapları son dakika açıklandı mı sorusu milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyordu. Milyonlarca öğrencinin katılım göstereceği YKS 2021 için heyecanlı bekleyiş dün sona erdi. YKS'nin 1. oturumu TYT 26 Haziran Cumartesi saat 10:15'te gerçekleştirildi. YKS 2 oturumu AYT ise, Pazar günü 10:15'te, 3. oturum YDT Pazar 15:45'te başladı ve sona erdi. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre bu sınavların sonucu 4 Ağustos 2021 tarihinde adayların erişimine açılacak. Peki, YKS soru ve cevapları 2021 ne zaman açıklanacak? YKS soruları ve cevap anahtarı için tarih verildi mi? İşte YKS'ye dair tüm merak edilenler!

    YKS BARAJ PUANI KAÇ?

    TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

    ÖSYM 2021 YKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

    ÖSYM 2021 YKS SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ!

    2021 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇILANACAK?

    ÖSYM'ni açıkladığı takvime göre YKS sonuçları Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

        YKS PUANI NASIL HESAPLANIR?

        Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
        * Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
        * Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.
        * Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
        * Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
        * TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.
        * A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır. A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.


        * AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.
        * A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır. Ağırlıklı puanlar, SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının %20'si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ, EA, DİL puanı almaları sağlanacaktır.
        * Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.
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        Haberler Eğitim 2021 YKS üniversite soruları ve cevapları PDF indir! YKS (TYT-AYT-YDT) puan ve net hesaplama nasıl yapılır?