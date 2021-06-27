2021 YKS üniversite soruları ve cevapları PDF indir! YKS (TYT-AYT-YDT) puan ve net hesaplama nasıl yapılır?

2021 YKS soruları ve cevapları son dakika açıklandı mı sorusu milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyordu. Milyonlarca öğrencinin katılım göstereceği YKS 2021 için heyecanlı bekleyiş dün sona erdi. YKS'nin 1. oturumu TYT 26 Haziran Cumartesi saat 10:15'te gerçekleştirildi. YKS 2 oturumu AYT ise, Pazar günü 10:15'te, 3. oturum YDT Pazar 15:45'te başladı ve sona erdi. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre bu sınavların sonucu 4 Ağustos 2021 tarihinde adayların erişimine açılacak. Peki, YKS soru ve cevapları 2021 ne zaman açıklanacak? YKS soruları ve cevap anahtarı için tarih verildi mi? İşte YKS'ye dair tüm merak edilenler!
YKS BARAJ PUANI KAÇ?
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.
ÖSYM 2021 YKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI
2021 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇILANACAK?
ÖSYM'ni açıkladığı takvime göre YKS sonuçları Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.