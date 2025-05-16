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Başkan Erdoğan'dan Tiran'daki Avrupa zirvesinde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği için kritik önemde olduğunu belirten Erdoğan, "Savunma ve güvenlik gibi konularda bölündükçe zayıflıyor birleştikçe güçleniyoruz." dedi. İstanbul'daki görüşmelerin devam ettiğini belirten Erdoğan, "Ukrayna'da silahların susması için kritik dönemeçteyiz. Çözüme dönük çabalara katkı sağlıyoruz. Tarafların teşvik edilmesi önemlidir." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025 , 14:43 Güncelleme Tarihi :16 Mayıs 2025 , 15:14
Başkan Erdoğan’dan Tiran’daki Avrupa zirvesinde önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan: Barışın kaybedeni olmaz

TÜRKİYE AVRUPA İÇİN KRİTİK ÖNEMDE
Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği için kritik önemde olduğunu belirten Erdoğan, "Savunma ve güvenlik gibi konularda bölündükçe zayıflıyor birleştikçe güçleniyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Uluslararası alandaki güven bunalımının aşılması için adil ve kapsayıcı bir küresel yönetişim mimarisinin tesis edilmesine ihtiyaç var.

Güvenliğin bölünmezliği, refahın daha hakkaniyetli paylaşılması ilkeleri üzerinde bina edilecek dönüşümü Avrupa Kıtası olarak kendi evimizde başlatmalıyız.

Avrupa güvenliğinin geleceğini istişare ettiğimiz bu kritik dönemde Avrupa Birliği'nin kendi savunma sanayisini geliştirmesine yönelik gayretler faydalıdır.

Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi (AFP)Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi (AFP)

İnsanlarımızın ve dolayısıyla mal, hizmet ve sermayenin hareketliliğini kısıtlayan Schengen gibi vize uygulamalarının gözden geçirilmesi şart.

UKRAYNA'DA BARIŞ ÇAĞRISI
Sürecin hassasiyetine binaen bir dayatmada bulunmaksızın tarafların teşvik edilmesi, adil ve kalıcı barışa ulaşılması bakımından çok önemli. Ukrayna'da silahların suması için kritik bir süreçteyiz. Mart 2022'den bu yana ilk kez akan kanın durdurulması konusunda önemli bir fırsat penceresi aralandı. Adil bir barışın kaybedeni olmayacaktır. Türkiye bu süreçte üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.

GAZZE ÇAĞRISI
Gazze'de 20 aydır eşi benzeri görülmemiş bir insani felaket yaşanıyor. Buna artık yeter demek mecburiyetindeyiz. Gazze'de ateşkesin tesisi için Avrupa'nın gereken iştiyak ve ilgiyi göstermesini bekliyoruz.

Kalıcı ateşkes, insani yardım sevkiyatının teminat altına alınması, Gazze'nin yeniden yaşanabilir hale getirilmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmeliyiz.

İki devletli çözüm hayata geçmeli.

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