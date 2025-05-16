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İstanbul'da "barış masası" kuruldu! İşte ekrana yansımayan kareler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hamlelerinin ardından İstanbul, "barış" zirvelerine ev sahipliği yapıyor... Türkiye'nin öncülüğünde önce Türkiye-ABD-Ukrayna, ardından Türkiye-Rusya-Ukrayna heyetleri Dolmabahçe'de kritik iki oturumda bir araya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da katıldığı görüşmeleri dünya basını yakından takip ederken barış masasının perde arkasına ait kritik kareler de servis edildi. İşte dünyanın takip ettiği zirveden görüntüler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025 , 12:04 Güncelleme Tarihi :16 Mayıs 2025 , 12:04
İstanbul’da barış masası kuruldu! İşte ekrana yansımayan kareler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi hamlelerinin ardından ardından Türkiye, küresel barış diplomasisinin merkez üssü olduğunu bir kez daha ispatladı.

İstanbul’da barış masası kuruldu! İşte ekrana yansımayan kareler...

BARIŞ MASALARI İSTANBUL'DA KURULDU

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın sonlandırılması için tarihi görüşmelere ev sahipliği yaptı.

İstanbul’da barış masası kuruldu! İşte ekrana yansımayan kareler...

PEŞ PEŞE İKİ ZİRVE

Sabah saatlerinde başlayan yoğun diplomasi trafiğinde ilk olarak saat 10.45'te Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü toplantısı yapıldı.

İstanbul’da barış masası kuruldu! İşte ekrana yansımayan kareler...

Ardından saat 12.30'da Türkiye-Rusya-Ukrayna heyetleri yine Dolmabahçe'de bir araya gelecek.

İstanbul’da barış masası kuruldu! İşte ekrana yansımayan kareler...

DÜNYA BASINI İSTANBUL'DA:

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin çevresi sabahın erken saatlerinden itibaren yerli ve yabancı basın mensuplarıyla dolup taştı.

İstanbul’da barış masası kuruldu! İşte ekrana yansımayan kareler...

Japonya'dan ABD'ye, Arap coğrafyasından Avrupa'ya kadar dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası medya kuruluşları, Türkiye'nin liderliğinde yürütülen kritik görüşmeleri yerinde takip etti.

İstanbul’da barış masası kuruldu! İşte ekrana yansımayan kareler...

GÖRÜŞMELERİN PERDE ARKASI KARELERİ

Görüşmelere ABD tarafında Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg katıldı. Ukrayna heyetinde ise Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Savunma Bakanı Rustem Umerov ve Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha yer aldı.

İstanbul’da barış masası kuruldu! İşte ekrana yansımayan kareler...

Türkiye adına görüşmelere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlık ederken, MİT Başkanı İbrahim Kalın da diplomatik temaslara katkı sundu.

İstanbul’da barış masası kuruldu! İşte ekrana yansımayan kareler...

Bakan Fidan, yabancı heyetlerle birlikte Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ni gezdi. Ofisin tarihi bahçesinde yapılan samimi sohbet anları objektiflere yansıdı.

İstanbul’da barış masası kuruldu! İşte ekrana yansımayan kareler...

Ajanslar, görüşmelerden elde edilen kareleri dünyaya servis etti.

İstanbul’da barış masası kuruldu! İşte ekrana yansımayan kareler...

İşte o kareler...

İstanbul’da barış masası kuruldu! İşte ekrana yansımayan kareler...
İstanbul’da barış masası kuruldu! İşte ekrana yansımayan kareler...
İstanbul’da barış masası kuruldu! İşte ekrana yansımayan kareler...
İstanbul’da barış masası kuruldu! İşte ekrana yansımayan kareler...
İstanbul’da barış masası kuruldu! İşte ekrana yansımayan kareler...
İstanbul’da barış masası kuruldu! İşte ekrana yansımayan kareler...
İstanbul’da barış masası kuruldu! İşte ekrana yansımayan kareler...
İstanbul’da barış masası kuruldu! İşte ekrana yansımayan kareler...
İstanbul’da barış masası kuruldu! İşte ekrana yansımayan kareler...
İstanbul’da barış masası kuruldu! İşte ekrana yansımayan kareler...
İstanbul’da barış masası kuruldu! İşte ekrana yansımayan kareler...
İstanbul’da barış masası kuruldu! İşte ekrana yansımayan kareler...
İstanbul’da barış masası kuruldu! İşte ekrana yansımayan kareler...
İstanbul’da barış masası kuruldu! İşte ekrana yansımayan kareler...