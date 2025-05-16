İstanbul'da "barış masası" kuruldu! İşte ekrana yansımayan kareler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi hamlelerinin ardından ardından Türkiye, küresel barış diplomasisinin merkez üssü olduğunu bir kez daha ispatladı.

BARIŞ MASALARI İSTANBUL'DA KURULDU Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın sonlandırılması için tarihi görüşmelere ev sahipliği yaptı.

PEŞ PEŞE İKİ ZİRVE Sabah saatlerinde başlayan yoğun diplomasi trafiğinde ilk olarak saat 10.45'te Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü toplantısı yapıldı.

Ardından saat 12.30'da Türkiye-Rusya-Ukrayna heyetleri yine Dolmabahçe'de bir araya gelecek.