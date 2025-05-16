İstanbul'da "barış masası" kuruldu! İşte ekrana yansımayan kareler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi hamlelerinin ardından ardından Türkiye, küresel barış diplomasisinin merkez üssü olduğunu bir kez daha ispatladı.
BARIŞ MASALARI İSTANBUL'DA KURULDU
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın sonlandırılması için tarihi görüşmelere ev sahipliği yaptı.
PEŞ PEŞE İKİ ZİRVE
Sabah saatlerinde başlayan yoğun diplomasi trafiğinde ilk olarak saat 10.45'te Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü toplantısı yapıldı.
Ardından saat 12.30'da Türkiye-Rusya-Ukrayna heyetleri yine Dolmabahçe'de bir araya gelecek.
DÜNYA BASINI İSTANBUL'DA:
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin çevresi sabahın erken saatlerinden itibaren yerli ve yabancı basın mensuplarıyla dolup taştı.
Japonya'dan ABD'ye, Arap coğrafyasından Avrupa'ya kadar dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası medya kuruluşları, Türkiye'nin liderliğinde yürütülen kritik görüşmeleri yerinde takip etti.
GÖRÜŞMELERİN PERDE ARKASI KARELERİ
Görüşmelere ABD tarafında Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg katıldı. Ukrayna heyetinde ise Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Savunma Bakanı Rustem Umerov ve Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha yer aldı.
Türkiye adına görüşmelere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlık ederken, MİT Başkanı İbrahim Kalın da diplomatik temaslara katkı sundu.
Bakan Fidan, yabancı heyetlerle birlikte Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ni gezdi. Ofisin tarihi bahçesinde yapılan samimi sohbet anları objektiflere yansıdı.