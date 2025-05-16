Fenerbahçe için seçim iddiası! Taraftarı kızdıran tarih

Fenerbahçe'de kongre üyelerinin olağanüstü seçim için imza toplaması devam ederken, başkan Ali Koç'tan flaş bir karar geldi.



Yeterli sayıya ulaşılması halinde seçime gidecek olan Fenerbahçe Kulübü'nde yönetim, bu durumun önüne geçmek ve camianın seçim talebini yerine getirmek için karar aldı.

SEÇİM KARARI ALINDI



Sarı-lacivertli yönetim kurulu, bugün toplantıda bir araya geldi ve seçim çağrılarını masaya yatırdı. Fenerbahçe'de yönetim kurulu toplantısında seçim kararı çıktı.



Sarı-lacivertlilerde seçimin eylül ayında yapılması yönünde planlama olduğu bilgisine ulaşıldı.



Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Kulübü'nün kısa süre içerisinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

ALİ KOÇ ADAY OLACAK

Öte yandan 7 sezondur yaşanan başarısızlık nedeniyle taraftarın istifa etmesini istediği Ali Koç'un, eylül ayındaki seçimde yeniden aday olacağı belirtildi.