Türkçe Öğretmenliği taban puanları başarı sıralaması 2021! Türkçe Öğretmenliği için YKS’de kaç net ve puan yapmak gerekir?

Türkçe Öğretmenliği taban puanları başarı sıralaması! 2021 Türkçe Öğretmenliği bölümleri kaç puan? YKS sınavlarının sona ermesiyle birlikte sınava giren öğrenciler bölümlerin taban puanlarını ve başarı sıralamasını merak ediyor. Puan hesaplaması yapan öğrenciler hangi bölüm için kaç puan gerektiğini merak ediyor. En çok tercih edilen bölümlerden birisi olan Türkçe Öğretmenliği puanları da arama motorlarında sorgulanıyor. Türkçe Öğretmenliği taban puanları başarı sıralaması nedir? Türkçe Öğretmenliği kaç puan? İşte merak edilen soruların yanıtları!
YKS BARAJ PUANI KAÇ?
YKS'de bir yükseköğretim kurumuna girebilmek için alınması gereken asgari puan yani baraj, 2021 yılında 150 olarak belirlendi. 150 puanın altında kalan öğrenciler herhangi bir üniversiteye girmeye hak kazanamıyor. 150 ve üzeri puan alanlar ise meslek yüksekokullarını tercih etme hakkı kazanıyor. Lisans programlarını tercih edebilmek için adayların 180 ve üzeri puan alması gerekiyor.
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI NEDİR?
2021 yılı için henüz yayınlanmadı, ÖSYM açıkladığında haberimizde yer alacak. Geçmiş yıllarda belirlenen taban puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.