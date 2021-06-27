2021 yılı PMYO polis alımı başvuru şartları nedir? PMYO polis alımı kontenjan, TYT taban puan kaç olur?

DİĞER ŞARTLAR NEDİR?

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Yüksekokulları için adaylardan TYT dışında bazı genel nitelikler aranacak. Bunlar ise, 18 yaşını tamamlamış ve 26 yaşında gün almamış olmak, Erkeklerde 167 cm ve Kadınlarda 162 cm boyundan kısa boylu olmamak, Herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Güvenlik soruşturmasından ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Alkol veya uyuşturucu gibi maddelerden herhangi bir tedavi görmüyor veya görmüş olmamak gibi genel nitelikler aranacak.

PMYO HAKKINDA

Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri parasız yatılı ve resmi üniformalıdır. Öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları Devletçe karşılanır. Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim-öğretim süresi iki yıldır.

