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Arnavutluk’ta çok konuşulacak anlar! Edi Rama kırmızı halıda Giorgia Meloni’nin önünde diz çöktü

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'ne katılacak olan ülke liderlerini kırmızı halıda karşılarken ilginç anlar yaşandı. Kırmızı halıda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi bekleyen Rama'nın, diz çöktüğü görüldü. Adeta ilan-ı aşk edercesine dizlerinin üzerine çöken Rama'nın objektiflere yansıyan görüntüleri gündeme damga vururken açıklaması da bir o kadar şaşırttı. İşte Arnavutluk'taki zirveden çok konuşulacak kareler...

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Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025 , 13:32 Güncelleme Tarihi :16 Mayıs 2025 , 13:34
Arnavutluk’ta çok konuşulacak anlar! Edi Rama kırmızı halıda Giorgia Meloni’nin önünde diz çöktü

Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi öncesi Başbakan Edi Rama'nın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi karşıladığı anlar gündem oldu.

Arnavutluk’ta çok konuşulacak anlar! Edi Rama kırmızı halıda Giorgia Meloni’nin önünde diz çöktü

AYAKKABILARI DA GÜNDEM OLDU

Takım elbisesinin altına giydiği beyaz spor ayakkabıları da çok konuşulan Rama Meloni'yi kırmızı halıda karşıladı.

Arnavutluk’ta çok konuşulacak anlar! Edi Rama kırmızı halıda Giorgia Meloni’nin önünde diz çöktü

MELONİ'NİN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKTÜ

Rama'nın Meloni'nin önünde diz çöktüğü anlar kameralara yansıdı.

Arnavutluk’ta çok konuşulacak anlar! Edi Rama kırmızı halıda Giorgia Meloni’nin önünde diz çöktü

Zirveye katılacak olan liderleri kırmızı halıda karşılayan Edi Rama'nın İtalya Başbakanı'nı gördüğünde verdiği tepki dikkat çekti.

Arnavutluk’ta çok konuşulacak anlar! Edi Rama kırmızı halıda Giorgia Meloni’nin önünde diz çöktü

Edi Rama Meloni'nin önünde diz çöktü ve gülümseyerek bekledi.

Arnavutluk’ta çok konuşulacak anlar! Edi Rama kırmızı halıda Giorgia Meloni’nin önünde diz çöktü

Rama ve Meloni daha sonra sarılarak selamlaştı.

O anların gündem olmasının ardından Arnavutluk Başbakanı açıklama yaptı.

Arnavutluk’ta çok konuşulacak anlar! Edi Rama kırmızı halıda Giorgia Meloni’nin önünde diz çöktü

RAMA'DAN İLGİNÇ AÇIKLAMA

Rama, Meloni'nin boyu çok kısa olduğu için önünde diz çöktüğünü söyledi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin boyunun yaklaşık 1,63 metre olduğu biliniyor. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise 2,01 metre boyunda.

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