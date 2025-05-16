Arnavutluk’ta çok konuşulacak anlar! Edi Rama kırmızı halıda Giorgia Meloni’nin önünde diz çöktü

Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi öncesi Başbakan Edi Rama'nın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi karşıladığı anlar gündem oldu.
AYAKKABILARI DA GÜNDEM OLDU
Takım elbisesinin altına giydiği beyaz spor ayakkabıları da çok konuşulan Rama Meloni'yi kırmızı halıda karşıladı.
Zirveye katılacak olan liderleri kırmızı halıda karşılayan Edi Rama'nın İtalya Başbakanı'nı gördüğünde verdiği tepki dikkat çekti.
Edi Rama Meloni'nin önünde diz çöktü ve gülümseyerek bekledi.
Rama ve Meloni daha sonra sarılarak selamlaştı.
O anların gündem olmasının ardından Arnavutluk Başbakanı açıklama yaptı.
RAMA'DAN İLGİNÇ AÇIKLAMA
Rama, Meloni'nin boyu çok kısa olduğu için önünde diz çöktüğünü söyledi.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin boyunun yaklaşık 1,63 metre olduğu biliniyor. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise 2,01 metre boyunda.