Arnavutluk’ta çok konuşulacak anlar! Edi Rama kırmızı halıda Giorgia Meloni’nin önünde diz çöktü

O anların gündem olmasının ardından Arnavutluk Başbakanı açıklama yaptı.

Rama ve Meloni daha sonra sarılarak selamlaştı.

RAMA'DAN İLGİNÇ AÇIKLAMA

Rama, Meloni'nin boyu çok kısa olduğu için önünde diz çöktüğünü söyledi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin boyunun yaklaşık 1,63 metre olduğu biliniyor. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise 2,01 metre boyunda.