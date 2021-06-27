2021 Uluslararası İlişkiler bölümü taban-tavan puanları! Uluslararası ilişkiler kazanmak için 2021 YKS’de kaç net yapmak gerekir?

Uluslararası ilişkiler kaç puan? Uluslararası İlişkiler bölümü taban puanları başarı sıralaması 2021! Milyonlarca öğrencinin giriş yaptığı 2021 YKS sınavları bu yıl 26-27 Haziran tarihlerinde tamamlandı. Üniversite hayalini gerçekleştirmek ve iyi bir bölüme yerleşmek isteyen öğrenciler sınavda başarılı olmak için ter döktü. Sınavın sona ermesinin ardından istedikleri bölümlere yerleşmek isteyenler bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Popüler bölümlerden birisi olan Uluslararası İlişkiler taban puanları başarı sıralaması 2021 yılı için araştırılıyor. Peki, Uluslararası ilişkiler kazanmak için YKS'de kaç net ve kaç puan yapmak gerekir? İşte merak edilen soruların yanıtları!