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PKK resmen bitti! Peki bundan sonra neler olacak? İşte 5 adımda 'Terörsüz' Türkiye süreci

Türkiye, yarım asrı aşkın süredir devam eden terörle mücadele konusunda ayağına vurulan prangayı kırarak, tarihi bir hamle yaptı. 27 Şubat'ta İmralı'dan gelen çağrı üzerine 5-7 Mayıs'ta kongresini toplayan PKK, fesih kararını duyurdu. Karar ile silahların teslimi ve teröristlerin sahadaki varlığının sona erdirilmesi beklenirken, yasal düzenlemeler ve toplumsal barışın tesis edilmesiyle sürecin başarıya ulaştırılması hedefleniyor. İşte adım adım bizi bekleyen süreç...

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Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025 , 06:59 Güncelleme Tarihi :16 Mayıs 2025 , 07:13
PKK resmen bitti! Peki bundan sonra neler olacak? İşte 5 adımda ’Terörsüz’ Türkiye süreci

Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi bir eşik aşıldı. Yarım asrı aşkın süredir mücadele ettiğimiz terör belasından kurtulma vakti geldi çattı. Sabah'tan Okan Müderrisoğlu'nun haberine göre; terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı almasıyla birlikte 'Terörsüz Türkiye' hedefinin başarılmasına son iki adım kaldı. İşte terörsüz Türkiye hedefine giden yolda atılan adımlar ve çözümüne giden "5 aşamadan" oluşan plan...

PKK resmen bitti! Peki bundan sonra neler olacak? İşte 5 adımda ’Terörsüz’ Türkiye süreci

İÇ CEPHE VURGUSUYLA BAŞLADI
Terörü sonlandırma çalışmalarının "ilk adımını" Başkan Tayyip Erdoğan'ın 26 Ağustos 2024'te Ahlat-Malazgirt'te yaptığı "İç cepheyi güçlendirmeliyiz" mesajı ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'teki paradigma değişikliği oluşturdu. İkinci adım; DEM İmralı Heyeti'nin ziyaretleri, siyasi partilerle görüşmeler ve İmralı'nın "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" ile tamamlandı.

PKK resmen bitti! Peki bundan sonra neler olacak? İşte 5 adımda ’Terörsüz’ Türkiye süreci

PROVOKASYONA KARŞI TEDBİR
Üçüncü adımda örgütün fesih ve silah bırakma kararı beklenirken her türlü provokasyona karşı terörle mücadele de hassas dengede sürdürüldü. Bu tarz oyun bozan yapıların Türkiye'de, bölgede, örgüt içinde olduğu, uluslararası aktörlerin de tekere çomak sokabileceği dikkate alındı.

PKK resmen bitti! Peki bundan sonra neler olacak? İşte 5 adımda ’Terörsüz’ Türkiye süreci

4 ÜLKEDE MEKANİZMA
Fesih kararını açıklayan PKK'nın silahların teslimi için Türkiye, Irak, Suriye ve İran'da ayrı mekanizmalar kuruldu. Örgütün bu ülkelerdeki farklı yapıları göz önünde bulunduruldu.

PKK resmen bitti! Peki bundan sonra neler olacak? İşte 5 adımda ’Terörsüz’ Türkiye süreci

LİDER KADRO
Irak'ta; Kandil, Metina, Zap boşaltılacak. Örgütün 30-50 kişi arasında değişen üst düzey kadrosu için alternatifler ise "Irak'ta kalabilirler, Avrupa'ya veya üçüncü ülkelere gidebilirler" şeklinde. Beklenti, Süleymaniye'de kalacakları yönünde.

PKK resmen bitti! Peki bundan sonra neler olacak? İşte 5 adımda ’Terörsüz’ Türkiye süreci


10 BİN TERÖRİST
Dört ülkede yaklaşık 8-10 bin arasında eli silahlı terörist olduğu tahmin ediliyor. Arama ve suç kaydı olmayanların Türkiye'ye gelmesinin önünde bir engel bulunmadığı belirtiliyor. İran'da ise PJAK adlı yapının tasfiyesi için görüşmeler sürüyor.

PKK resmen bitti! Peki bundan sonra neler olacak? İşte 5 adımda ’Terörsüz’ Türkiye süreci

10 MİLYAR DOLAR VARLIK
Örgüt içinde hâlâ ikna edilmeyi bekleyen unsurlar olduğu biliniyor. Atılan her olumlu adımın bir sonraki adıma zemin oluşturacağı düşünülüyor. Özellikle, fesih kararına karşı çıkan 10 milyar dolarlık finansal yapı içindeki gruplar analiz ediliyor. Uyuşturucu, insan ve silah kaçakçılığı gibi bölümlerin tavrı not ediliyor.

PKK resmen bitti! Peki bundan sonra neler olacak? İşte 5 adımda ’Terörsüz’ Türkiye süreci

SURİYE'DE TAKİP
Suriye'de, YPG'nin Şam hükümetine barışçıl olarak entegre olması, Devlet Başkanı Şara ile Mazlum Kobani arasında imzalanan anlaşmanın uygulanması hedefleniyor. PKK'dan, Suriye'ye geçişlere izin verilmeyeceği belirtilen bu dönemde, YPG'lilerin silah bırakması ve Suriye ordusuna katılmasına dönük altyapı kuruluyor.

PKK resmen bitti! Peki bundan sonra neler olacak? İşte 5 adımda ’Terörsüz’ Türkiye süreci

ABD ASKERİ ÇEKİLİYOR
Ankara, üniter Suriye'ye dair kararlılığını koruyor. YPG'nin ayrı silahlı yapı olarak kalma ve özel özerklik taleplerinin kabul edilmeyeceğinin altı çiziliyor. ABD'nin bölgeden çekileceğini YPG yöneticilerine söylemiş olması da sahadaki gelişmeleri yakından ilgilendiriyor. ABD'nin 200-300 civarında irtibat askeri bırakabileceği hesaba katılıyor. YPG'nin ise sınır ve gümrük kapılarını Şam'a devretmesi, petrol sahası olan Arap bölgelerinden çıkması bekleniyor.

PKK resmen bitti! Peki bundan sonra neler olacak? İşte 5 adımda ’Terörsüz’ Türkiye süreci

TÜRKİYE'DE DURUM
Türkiye'de de 50-100 civarında olduğu tahmin edilen PKK'lılara silah teslimi ve yer gösterme için fırsat verilmesi planlanıyor. Bu sürecin, TSK ile koordinasyon halinde sonuçlandırılması planlanıyor.

PKK resmen bitti! Peki bundan sonra neler olacak? İşte 5 adımda ’Terörsüz’ Türkiye süreci

İDARİ ÇÖZÜMLER
PKK'nın, kesin silah bırakması, MİT'in sahada doğrulama yapması ve Başkan Erdoğan'a, "Evet, örgüt silahtan arındırıldı" raporu vermesine kadar geçecek sürede eşanlı devreye girecek idari ve yasal tedbirler çalışılıyor. Hasta ve yaşlı mahkûmların cezaevinden çıkarılması, kayyum konusunda çözüm bulunması, Öcalan'ın infaz koşullarında değişiklik gibi başlıklar ele alınıyor.

PKK resmen bitti! Peki bundan sonra neler olacak? İşte 5 adımda ’Terörsüz’ Türkiye süreci

MECLİS DEVREDE OLACAK
Süreçle ilgili dördüncü adımda ise siyaset kurumunun yani Meclis'in devreye girmesi büyük önem taşıyor. "Demokratikleşme ve yasal düzenleme evresi" olarak adlandırılan bu dönemde TBMM'nin rol alması, siyasi partilerin bir araya gelerek mutabakat zemini oluşturması arzu ediliyor.

PKK resmen bitti! Peki bundan sonra neler olacak? İşte 5 adımda ’Terörsüz’ Türkiye süreci

EN UZUN VE ZOR KISMI
Beşinci adımda ise "Toplumsal bütünleşme ve kitle sosyolojisinin yönetimi" gündeme geliyor. Acılar hafızalarda taze iken bu dönemin zorlu olacağı ve uzun süreceği düşünülüyor.