Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi bir eşik aşıldı. Yarım asrı aşkın süredir mücadele ettiğimiz terör belasından kurtulma vakti geldi çattı. Sabah'tan Okan Müderrisoğlu'nun haberine göre; terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı almasıyla birlikte 'Terörsüz Türkiye' hedefinin başarılmasına son iki adım kaldı. İşte terörsüz Türkiye hedefine giden yolda atılan adımlar ve çözümüne giden "5 aşamadan" oluşan plan...
İÇ CEPHE VURGUSUYLA BAŞLADI
Terörü sonlandırma çalışmalarının "ilk adımını" Başkan Tayyip Erdoğan'ın 26 Ağustos 2024'te Ahlat-Malazgirt'te yaptığı "İç cepheyi güçlendirmeliyiz" mesajı ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'teki paradigma değişikliği oluşturdu. İkinci adım; DEM İmralı Heyeti'nin ziyaretleri, siyasi partilerle görüşmeler ve İmralı'nın "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" ile tamamlandı.
PROVOKASYONA KARŞI TEDBİR
Üçüncü adımda örgütün fesih ve silah bırakma kararı beklenirken her türlü provokasyona karşı terörle mücadele de hassas dengede sürdürüldü. Bu tarz oyun bozan yapıların Türkiye'de, bölgede, örgüt içinde olduğu, uluslararası aktörlerin de tekere çomak sokabileceği dikkate alındı.
4 ÜLKEDE MEKANİZMA
Fesih kararını açıklayan PKK'nın silahların teslimi için Türkiye, Irak, Suriye ve İran'da ayrı mekanizmalar kuruldu. Örgütün bu ülkelerdeki farklı yapıları göz önünde bulunduruldu.
10 BİN TERÖRİST
Dört ülkede yaklaşık 8-10 bin arasında eli silahlı terörist olduğu tahmin ediliyor. Arama ve suç kaydı olmayanların Türkiye'ye gelmesinin önünde bir engel bulunmadığı belirtiliyor. İran'da ise PJAK adlı yapının tasfiyesi için görüşmeler sürüyor.
10 MİLYAR DOLAR VARLIK
Örgüt içinde hâlâ ikna edilmeyi bekleyen unsurlar olduğu biliniyor. Atılan her olumlu adımın bir sonraki adıma zemin oluşturacağı düşünülüyor. Özellikle, fesih kararına karşı çıkan 10 milyar dolarlık finansal yapı içindeki gruplar analiz ediliyor. Uyuşturucu, insan ve silah kaçakçılığı gibi bölümlerin tavrı not ediliyor.
SURİYE'DE TAKİP
Suriye'de, YPG'nin Şam hükümetine barışçıl olarak entegre olması, Devlet Başkanı Şara ile Mazlum Kobani arasında imzalanan anlaşmanın uygulanması hedefleniyor. PKK'dan, Suriye'ye geçişlere izin verilmeyeceği belirtilen bu dönemde, YPG'lilerin silah bırakması ve Suriye ordusuna katılmasına dönük altyapı kuruluyor.
ABD ASKERİ ÇEKİLİYOR
Ankara, üniter Suriye'ye dair kararlılığını koruyor. YPG'nin ayrı silahlı yapı olarak kalma ve özel özerklik taleplerinin kabul edilmeyeceğinin altı çiziliyor. ABD'nin bölgeden çekileceğini YPG yöneticilerine söylemiş olması da sahadaki gelişmeleri yakından ilgilendiriyor. ABD'nin 200-300 civarında irtibat askeri bırakabileceği hesaba katılıyor. YPG'nin ise sınır ve gümrük kapılarını Şam'a devretmesi, petrol sahası olan Arap bölgelerinden çıkması bekleniyor.
İDARİ ÇÖZÜMLER
PKK'nın, kesin silah bırakması, MİT'in sahada doğrulama yapması ve Başkan Erdoğan'a, "Evet, örgüt silahtan arındırıldı" raporu vermesine kadar geçecek sürede eşanlı devreye girecek idari ve yasal tedbirler çalışılıyor. Hasta ve yaşlı mahkûmların cezaevinden çıkarılması, kayyum konusunda çözüm bulunması, Öcalan'ın infaz koşullarında değişiklik gibi başlıklar ele alınıyor.
MECLİS DEVREDE OLACAK
Süreçle ilgili dördüncü adımda ise siyaset kurumunun yani Meclis'in devreye girmesi büyük önem taşıyor. "Demokratikleşme ve yasal düzenleme evresi" olarak adlandırılan bu dönemde TBMM'nin rol alması, siyasi partilerin bir araya gelerek mutabakat zemini oluşturması arzu ediliyor.
EN UZUN VE ZOR KISMI
Beşinci adımda ise "Toplumsal bütünleşme ve kitle sosyolojisinin yönetimi" gündeme geliyor. Acılar hafızalarda taze iken bu dönemin zorlu olacağı ve uzun süreceği düşünülüyor.