

10 BİN TERÖRİST

Dört ülkede yaklaşık 8-10 bin arasında eli silahlı terörist olduğu tahmin ediliyor. Arama ve suç kaydı olmayanların Türkiye'ye gelmesinin önünde bir engel bulunmadığı belirtiliyor. İran'da ise PJAK adlı yapının tasfiyesi için görüşmeler sürüyor.

10 MİLYAR DOLAR VARLIK

Örgüt içinde hâlâ ikna edilmeyi bekleyen unsurlar olduğu biliniyor. Atılan her olumlu adımın bir sonraki adıma zemin oluşturacağı düşünülüyor. Özellikle, fesih kararına karşı çıkan 10 milyar dolarlık finansal yapı içindeki gruplar analiz ediliyor. Uyuşturucu, insan ve silah kaçakçılığı gibi bölümlerin tavrı not ediliyor.

SURİYE'DE TAKİP

Suriye'de, YPG'nin Şam hükümetine barışçıl olarak entegre olması, Devlet Başkanı Şara ile Mazlum Kobani arasında imzalanan anlaşmanın uygulanması hedefleniyor. PKK'dan, Suriye'ye geçişlere izin verilmeyeceği belirtilen bu dönemde, YPG'lilerin silah bırakması ve Suriye ordusuna katılmasına dönük altyapı kuruluyor.

ABD ASKERİ ÇEKİLİYOR

Ankara, üniter Suriye'ye dair kararlılığını koruyor. YPG'nin ayrı silahlı yapı olarak kalma ve özel özerklik taleplerinin kabul edilmeyeceğinin altı çiziliyor. ABD'nin bölgeden çekileceğini YPG yöneticilerine söylemiş olması da sahadaki gelişmeleri yakından ilgilendiriyor. ABD'nin 200-300 civarında irtibat askeri bırakabileceği hesaba katılıyor. YPG'nin ise sınır ve gümrük kapılarını Şam'a devretmesi, petrol sahası olan Arap bölgelerinden çıkması bekleniyor.