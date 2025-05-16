Başkan Erdoğan’dan İstanbul GENÇFEST Programı’nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen İstanbul GENÇFEST Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN





BANTA FİLTREYE GEREK YOK BİZ HEP NETİZ

CHP'li İBB'deki 560 milyar TL'lik yolsuzluk soruşturmasında delilleri karartmaya yönelik kameraları kapatanlara tepki gösteren AK Parti Gençlik Kolları'nın açtığı pankartı okuyan Başkan Erdoğan, "Banta filtreye gerek yok biz hep netiz." dedi.

AK Parti Gençlik Kolları'ndan CHP'li İBB'deki yolsuzluğa tepki: ʺBanta filtreye gerek yok biz hep netizʺ

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

AK Parti Gençlik Kolları'ndan dikkat çeken pankart: ʺ2028 yükleniyorʺ