Başkan Erdoğan’dan İstanbul GENÇFEST Programı’nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen İstanbul GENÇFEST Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.
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BANTA FİLTREYE GEREK YOK BİZ HEP NETİZ
CHP'li İBB'deki 560 milyar TL'lik yolsuzluk soruşturmasında delilleri karartmaya yönelik kameraları kapatanlara tepki gösteren AK Parti Gençlik Kolları'nın açtığı pankartı okuyan Başkan Erdoğan, "Banta filtreye gerek yok biz hep netiz." dedi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: